Primož Roglič je še vedno odličen, vse več ekip se zanima zanj

Belgijska kolesarska ekipa Lotto-Intermarché ostaja resno zainteresirana za prihod Primoža Rogliča. Športni direktor Kurt Van de Wouwer je za WielerFlits potrdil, da se pogovori s slovenskim zvezdnikom nadaljujejo, v njem pa vidi tako potencialnega vodjo ekipe kot mentorja mladim kolesarjem. Roglič bo po koncu sezone zapustil Red Bull Boro Hansgrohe, pred začetkom Vuelte pa je tudi sam potrdil, da je že govoril s predstavniki Lotta. Dogovora še ni, zanimanje Belgijcev pa ne pojenja. »Zanima nas Primož, vendar moramo biti pošteni in povedati, da se zanj zanimajo tudi druge ekipe. Videli bomo, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi in tedni,« je dejal Van de Wouwer. Rogličeva prihodnost je bila pred Vuelto precej negotova tudi zaradi njegove telesne pripravljenosti. Julija ga je med treningom ...