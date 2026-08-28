  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Primož Roglič je še vedno odličen, vse več ekip se zanima zanj

Slovenski kolesarski zvezdnik te dni na Vuelti dokazuje, da še vedno spada v sam svetovni vrh, zato pa se zanj zanimajo tudi številne slovite ekipe.
Primož Roglič na Vuelti dirka imenitno. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe
Galerija
Primož Roglič na Vuelti dirka imenitno. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe
Matic Rupnik
28. 8. 2026 | 19:07
28. 8. 2026 | 19:08
4:01
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Belgijska kolesarska ekipa Lotto-Intermarché ostaja resno zainteresirana za prihod Primoža Rogliča. Športni direktor Kurt Van de Wouwer je za WielerFlits potrdil, da se pogovori s slovenskim zvezdnikom nadaljujejo, v njem pa vidi tako potencialnega vodjo ekipe kot mentorja mladim kolesarjem. Roglič bo po koncu sezone zapustil Red Bull Boro Hansgrohe, pred začetkom Vuelte pa je tudi sam potrdil, da je že govoril s predstavniki Lotta. Dogovora še ni, zanimanje Belgijcev pa ne pojenja. »Zanima nas Primož, vendar moramo biti pošteni in povedati, da se zanj zanimajo tudi druge ekipe. Videli bomo, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi in tedni,« je dejal Van de Wouwer. Rogličeva prihodnost je bila pred Vuelto precej negotova tudi zaradi njegove telesne pripravljenosti. Julija ga je med treningom ...

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar in Omrzel iztirila, Roglič je lahko vesel, da je sploh prišel do cilja

Na dirki po Španiji sta včeraj dva Slovenca imela težave na istem zavoju, eden jo je odnesel huje. Tudi za Primožem Rogličem je težek dan.
Matic Rupnik 28. 8. 2026 | 09:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Kako na dirki po Španiji spi Tadej Pogačar? Veliko in hladno

Opremljevalec ekipe UAE Emirates, ki skrbi za dobro spanje kolesarjev, je razkril nekaj podatkov o spalnih navadah tekmovalcev na dirki po Španiji.
28. 8. 2026 | 12:44
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar je bil v šoku, česa podobnega ni doživel že dolgo

Enric Mas edini, ki je imel odgovor na napad vodilnega na dirki, ki je že pri treh etapnih zmagah na tej Vuelti. Tudi jutri gorska etapa.
Nejc Grilc 27. 8. 2026 | 17:50
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar je bil v šoku, česa podobnega ni doživel že dolgo

Enric Mas edini, ki je imel odgovor na napad vodilnega na dirki, ki je že pri treh etapnih zmagah na tej Vuelti. Tudi jutri gorska etapa.
Nejc Grilc 27. 8. 2026 | 17:50
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

V hitropoteznem intervjuju za TNT Sports, ki prenaša dirko po Španiji, je Tadej Pogačar odkril številne zanimivosti, tudi to, kateri šport ima najraje.
27. 8. 2026 | 07:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji 2026

Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Wout van Aert

Van Aert nasmejal: Nisem kot Pogačar, da bi vsak dan dobil nova očala

Belgijski zvezdnik je na Vuelti znova postavil moštvo pred lastne ambicije, po etapi pa poskrbel še za zabavno primerjavo s Pogačarjem.
Blaž Potočnik 27. 8. 2026 | 14:44
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Od kakovosti do tržne moči podjetij

Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Oddaljeni trgi

Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Financiranje podjetij

Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
Preberite več

Več iz teme

Primož Rogličdirka po ŠpanijiVuelta 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Primož Roglič je še vedno odličen, vse več ekip se zanima zanj

Slovenski kolesarski zvezdnik te dni na Vuelti dokazuje, da še vedno spada v sam svetovni vrh, zato pa se zanj zanimajo tudi številne slovite ekipe.
Matic Rupnik 28. 8. 2026 | 19:07
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Strokovnjak o katastrofi v Nepalu: Narava nam sporoča, kako krhko je ravnovesje

Šlo je za verižno oziroma kaskadno naravno nesrečo, kjer se učinki seštevajo ali celo množijo.
Saša Senica 28. 8. 2026 | 18:35
Preberite več
Tuji
Razno
Globalno

Grožnje za oznako narejeno v Švici

Desetletja so se švicarski izvozniki osredotočali na ustvarjanje dodane vrednosti, zdaj pa so zaradi ameriških carin in močnega franka pod vse večjim pritiskom.
Financial Times 28. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Deževnica za WC in pralni stroj? Slovenska zakonodaja to dopušča

Deževnica ni uporabna le za zalivanje. Preverili smo, kje jo lahko po zakonodaji uporabljamo in kakšen sistem potrebujemo za uporabo v hiši.
Kaja Berlot 28. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar ni bil najhitrejši Slovenec, Omrzel presenetil tudi selektorja

Tadej Pogačar je tekmecem odščipnil še nekaj sekund, odlično tudi Jakob Omrzel. Dvojna norveška zmaga ob smrti kralja Haralda V.
Nejc Grilc 28. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Tuji
Razno
Globalno

Grožnje za oznako narejeno v Švici

Desetletja so se švicarski izvozniki osredotočali na ustvarjanje dodane vrednosti, zdaj pa so zaradi ameriških carin in močnega franka pod vse večjim pritiskom.
Financial Times 28. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Deloindom

Deževnica za WC in pralni stroj? Slovenska zakonodaja to dopušča

Deževnica ni uporabna le za zalivanje. Preverili smo, kje jo lahko po zakonodaji uporabljamo in kakšen sistem potrebujemo za uporabo v hiši.
Kaja Berlot 28. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar ni bil najhitrejši Slovenec, Omrzel presenetil tudi selektorja

Tadej Pogačar je tekmecem odščipnil še nekaj sekund, odlično tudi Jakob Omrzel. Dvojna norveška zmaga ob smrti kralja Haralda V.
Nejc Grilc 28. 8. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
28. 8. 2026 | 08:56
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija (video)

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
25. 8. 2026 | 09:42
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo