Tudi Francozi ne razmišljajo o Primožu Rogliču

Francoska kolesarska ekipa TotalEnergies, ki je lani nastopala tudi na dirki po Franciji, je po dolgih mesecih negotovosti našla novega glavnega pokrovitelja in si zagotovila prihodnost med elito. Moštvo se bo od prihodnje sezone imenovalo XEFI, njegov športni direktor Stéphane Heulot pa je ob predstavitvi novega partnerja spregovoril tudi o možnosti prihoda našega zvezdnika Primoža Rogliča. Prihodnost francoskega moštva, ki ga že več kot četrt stoletja vodi Jean-René Bernaudeau, je bila v zadnjih mesecih pod velikim vprašajem. Dosedanji glavni pokrovitelj TotalEnergies je, potem ko je postal tudi eden izmed pokroviteljev moštva Ineos, namreč napovedal umik iz kolesarstva, vodstvo ekipe pa je dolgo iskalo podjetje, ki bi zagotovilo nadaljevanje projekta. V torek so Francozi na družabnih ...