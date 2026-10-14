Peter Prevc s sporočilom Primožu Rogliču: Imam privilegij, da idoli so kolegi

Na Zlatem krogu, ki ga je minulo nedeljo v Mariboru organiziral Primož Roglič, se je zbralo tudi veliko znanih ljudi, ki so po izjemnem zaključku sezone prišli pozdravit slovenskega šampiona. Med njimi je bil tudi pevec priljubljene skupine Mi2 Grega Skočir, ki je na instagramu zapisal, da je Rogliču »nekaj časa sledil, potem pa zavil,« v Mariboru pa ni manjkalo številnih znanih imen iz sveta športa.

Na kupu so kolesarili trije športniki, ki so v Sloveniji med najbolj priljubljenimi – Rogliču sta se na trasi pridružila še biatlonec Jakov Fak, ki tako kot Kisovčan še vedno kljubuje mlajšim tekmovalcem v svetovnem pokalu, in Peter Prevc, ki je že nekaj let v tekmovalnem pokoju, a očitno ostaja aktiven tudi na dveh kolesih.

Prevc je po dogodku na družabnem omrežju X ob fotografiji trojice lepo zapisal: »Imam privilegij, da idoli so kolegi«. Prevc je Rogliča pozdravil tudi ob prihodu v cilj, že minuli teden pa je zanj navijal na evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Šenčurju. Eden od uporabnikov je naše zvezdnike označil kar za »slovensko sveto trojico«.

Takole sta Roglič in Prevc skupaj pozirala pred navijači. FOTO: Miha Hočevar

Zanimivo, edini, za katerega lahko z gotovostjo trdimo, da ga bomo lahko še kdaj spremljali na tekmovanjih, je najstarejši med njimi – Jakov Fak bo v drugi polovici novembra začel novo sezono svetovnega pokala v biatlonu, lani pa je pogosto dokazal, da še vedno spada med najboljše.

Roglič medtem še išče ekipo za leto 2027, še vedno pa se ni odločil, ali bo prihodnje leto sploh nadaljeval s kariero. Peter Prevc se je upokojil že leta 2024, trenutno pa na Smučarski zvezi Slovenije skrbi za koordinacijo razvoja skakalne opreme in za sodelovanje med skakalci in proizvajalci opreme. Januarja je postal tudi predsednik organizacijskega komiteja finala svetovnega pokala v Planici.