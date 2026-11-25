Kvantni preskok, tako bi lahko opisali pomen prihoda Primoža Rogliča za ekipo NSN. Moštvo z začelja svetovne serije je s slovenskim šampionom pridobilo kolesarja najvišjega ranga, ki mu daje povsem nove razsežnosti. Tega se zavedajo vsi v naslednici izraelske ekipe, ki ima zdaj švicarsko licenco in katalonsko operativno bazo. A ta čas je ves pogon zasedbe Never Say Never (Nikoli ne reci nikoli) nekoliko južneje, v Denii, kjer zasavski orel spoznava svoje nove moštvene kolege in opremo, na kateri se bo pri 37 letih še vedno poskušal postaviti po robu najboljšim na svetu.

»Programa še nismo začrtali, ne poznam niti še vseh ljudi v ekipi. Saj se ve, da želim še zmagovati. Najbolj me vleče na tritedenske dirke, ja pa precej prezgodaj, da bi rekel na katero,« Roglič še ni razkril načrtov za sezono 2027.