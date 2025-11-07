  • Delo mediji d.o.o.
    Kolesarstvo

    Primož Roglič in Jonas Vingegaard se bosta pomerila v karateju

    Na Japonskem se začenja kriterij dirke po Franciji, kjer se bosta (morda tudi dobesedno) udarila Primož Roglič in Jonas Vingegaard.
    Primož Roglič letos ni zbral prav veliko zmag, a je z letom vseeno lahko zadovoljen. FOTO: Luca Bettini/AFPAx
    Galerija
    Primož Roglič letos ni zbral prav veliko zmag, a je z letom vseeno lahko zadovoljen. FOTO: Luca Bettini/AFPAx
    Matic Rupnik
    7. 11. 2025 | 14:04
    7. 11. 2025 | 14:13
    3:10
    A+A-

    Japonska Saitama bo v nedeljo gostila ekshibicijsko dirko v organizaciji Mednarodne kolesarske zveze (UCI), na kateri se bodo pomerila številna znana imena iz sveta kolesarstva, med njimi tudi slovenski šampion Primož Roglič in nekdanji zmagovalec dirke po Franciji Jonas Vingegaard.

    image_alt
    Tadej Pogačar razkril, kaj ga lahko zvabi v Srbijo

    Agecija ASO, organizator dirke po Franciji, vsako leto v jesenskem času pripravi nekaj neformalnih dirk v državah, kjer je kolesarstvo manj razvito, da bi povečala promocijo športa.

    Pred tedni so se kolesarji tako merili na kriteriju v Singapurju, tam je ob udeležbi Slovencev Primoža Rogliča in Domna Novaka slavil Italijan Jonathan Milan, zdaj pa bo podoben dogodek potekal tudi v Saitami na Japonskem, kjer bomo videli tudi bogat spremljevalni program.

    Lani so se najboljši kolesarji tako pomerili v karateju in ajkidu, kjer sta se med drugim srečala Primož Roglič in Mark Cavendish. Slovenec je bil med vidnejšimi tudi na cestni dirki, v zaključnem šprintu je bil od njega boljši Biniam Girmay. Na sami kolesarski preizkušnji v prvem planu ni dirkanje na rezultat, temveč spektakel za gledalce, oder za zmagovalce pa je prirejen že vnaprej.

    Mladi Slovak Matthias Schwarzbacher je pri komaj 19-ih letih podpisal triletno pogodbo z ekipo EF Education EasyPost in tako postal deveti Slovak v zgodovini, ki bo dirkal v svetovni seriji. Ne bo pa najmlajši, to bo njegov ekipni kolega pri rožnatih Mattia Agostinacchio, ki je letnik 2007, torej je septembra dopolnil šele 18 let. Jakob Omrzel bo prihodnje leto šesti najmlajši član svetovne elite.

    Tudi letos bo zasedba zvezdniška, poleg Rogliča bo nastopil tudi Jonas Vingegaard, danski šampion, ki v zaključku tekmovalne sezone ni bil dobro pripravljen, na Japonsko pa seveda prihaja zgolj zaradi sponzorskih obveznosti. Organizator zvezdnikom plača mastne zneske, zato da ti pripotujejo na drugo stran sveta in nastopajo pred tamkajšnjimi gledalci.

    »Verjetno bomo videli Vingegaarda oblečenega kot sumo borca ​​ali karateista – vse to je del predstave.To je dogovor, ki ga sprejmeš, ko si plačan za udeležbo na takšnih ekshibicijskih dogodkih,« Eurosportovega reporterja Andersa Mielkeja povzema portal CyclingUpToDate.

    Na nedavni preizkušnji v Andori, kjer je Primož Roglič premagal Vingegaarda in Tadeja Pogačarja, so udeleženci za udeležbo prejeli 150 tisočakov.

    Na štartu bo tudi najboljši šprinter po točkah z letošnjega Toura Jonathan Milan, ki bo seveda nastopil v zeleni majici, saj bo tako organizator lažje k ogledu privabil številne japonske športne navdušence. Tekmovali bodo tudi Tim Wellens, Kaden Groves in Jonas Abrahamsen.

