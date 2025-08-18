  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    Primož Roglič se je vpisal na seznam zmagovalcev prestižnega kriterija Etten-Leur, FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Primož Roglič se je vpisal na seznam zmagovalcev prestižnega kriterija Etten-Leur, FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Š. R., STA
    18. 8. 2025 | 07:22
    18. 8. 2025 | 07:24
    2:39
    A+A-

    Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec prestižnega kriterija Etten-Leur, ki od leta 2007 poteka na Nizozemskem. Ugnal je dva domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela. Žensko preizkušnjo je dobila Francozinja Pauline Ferrand Prevot.

    Na enem od zadnjih kriterijev po dirki po Franciji je Roglič ugnal van der Poela in Arensmana. Na startu enega najbolj pomembnih kriterijev sta bila tudi Irec Ben Healy in Britanec Oscar Onley.

    V zadnjih dveh letih je ta kriterij dobil prav van der Poel, pred tem pa leta 2022 tudi Danec Jonas Vingegaard. Od leta 2007 je dvakrat kriterij zmagal tudi Britanec Chris Froome, med zmagovalci so tudi Slovak Peter Sagan, Italijan Ivan Basso ter Nemec Tony Martin in drugi.

    Že pred današnjo dirko je na medijskem terminu Roglič odgovoril na nekaj vprašanj o novem kolegu v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe Remcu Evenepoelu.

    Petindvajsetletni Belgijec se bo na začetku prihodnjega leta pridružil Rogliču in Nemcu Florianu Lipowitzu v ekipi rdečih bikov v želji, da prekinejo vladavino Slovenca Tadeja Pogačarja (štiri zmage) in Danca Jonasa Vingegaarda (dve zmagi) z zadnjih šestih izdaj dirke po Franciji.

    »Remco je poseben fant, doslej je zmagal že na številnih velikih dirkah. Upam, da bomo skupaj dosegli velike stvari,« je Roglič, kot ga povzema spletni portal Domestique, dejal za nizozemski In de Leiderstrui.

    O tem, ali bi lahko nova velika trojica pri Red Bullu naslednje leto skupaj dirkala na Touru, je bil Roglič previden: »Šele končali smo Tour. Precej prehitro je, da bi sprejemali odločitve za naslednjo sezono. Ne vem, ali bom naslednje leto dirkal na Touru.«

    »Moramo videti, ali lahko tekmujemo z obema najboljšima z letošnjega Toura,« je trenutno premoč Pogačarju in Vingegaardu priznal Kisovčan. »Jasno je, da moramo storiti nekaj korakov naprej, da zmanjšamo razliko,« je še dodal štirikratni zmagovalec Vuelte in najboljši na Giru 2023.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Kriterij na Nizozemskem

    Roglič si bo znova pripel štartno številko

    V nedeljo bosta v Etten-Leuru tekmovala tudi Primož Roglič in Mathieu van der Poel, ki je moral zapustiti Tour de France. Beseda tudi o Remcu Evenepoelu?
    16. 8. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Kdo bo nasledil kralja Vuelte Primoža Rogliča?

    Letošnja Vuelta bo že pred uradnim startom dobila poseben uvod; 14. avgusta bo izšla posebna priloga Dela in Slovenskih novic s traso, ekipami in favoriti.
    8. 8. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Savudrija

    Varnostniki, ki so v Savudriji napadli slovenske turiste, suspendirani

    Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.
    17. 8. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Primož RogličMathieu Van der PoelRemco EvenepoelTadej Pogačar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prvi spodrsljaj

    Madridski rdeče-beli Jana Oblaka prejeli katalonsko zaušnico

    Nogometaši Atletica so neuspešno začeli novo sezono španske nogometne lige. V Barceloni so izgubili proti Espanyolu z 1:2.
    18. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nagradna igra: Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića

    Srečnemu nagrajencu ali nagrajenki bomo podarili Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića.
    Delo 18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo potrebuje specialni reševalni helikopter

    Kot vse doslej ignoranca te vlade do stroke! Do kdaj še? Ali niso bolniki vaša prva skrb?
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kolaps na cestah

    O delu policije: njihova stalna vseprisotnost na prometnih površinah bi bil najboljši ukrep za dvigovanje kulture obnašanja na slovenskih prometnih površinah.
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nagradna igra: Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića

    Srečnemu nagrajencu ali nagrajenki bomo podarili Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića.
    Delo 18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zdravstvo potrebuje specialni reševalni helikopter

    Kot vse doslej ignoranca te vlade do stroke! Do kdaj še? Ali niso bolniki vaša prva skrb?
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kolaps na cestah

    O delu policije: njihova stalna vseprisotnost na prometnih površinah bi bil najboljši ukrep za dvigovanje kulture obnašanja na slovenskih prometnih površinah.
    18. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo