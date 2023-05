Primož Roglič je veliko tvegal in še več dobil

V nadaljevanju preberite:

»Želim le uživati v tem trenutku in se veseliti skupaj s svojo družino,« se Primož Roglič po zmagoslavju na 106. Giru ni spuščal v podrobnosti, ki so ga pripeljale do rožnate majice, kot tudi ni razkril svojih naslednjih kolesarskih izzivov. »Ve se, na katerih dirkah še nisem zmagal,« pa je 33-letni Zasavec dal vedeti, da je v njegovi prihodnosti vsaj še en naskok na zmago na Touru. Kolesarska logika veleva, da z njim počaka na naslednjo sezono, pravi Martin Hvastija.