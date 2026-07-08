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Kolesarstvo

Primož Roglič kmalu na izhodnih vratih

Kot je potrdil šef moštva Red Bull-Bora-Hansgrohe, naš kolesarski as po koncu leta ne bo veš pod njegovo streho.
Pred kratkim je Primož Roglič nastopil na državnem prvenstvu.  FOTO: Luka Vovk/Sportida
Galerija
Pred kratkim je Primož Roglič nastopil na državnem prvenstvu.  FOTO: Luka Vovk/Sportida
STA, Š. R.
8. 7. 2026 | 22:18
1:28
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Slovenski kolesar Primož Roglič bo član ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe le še do konca tega leta, je v pogovoru z Danielom Bensonom na Substacku potrdil šef moštva Ralph Denk.

Šestintridesetletnemu Rogliču s koncem tega leta poteče pogodba z ekipo, Denk pa je potrdil njegovo slovo. »To je čisto športna odločitev. Imamo kopico nadarjenih kolesarjev in potrebujemo prostor za rotacijo,« je dejal Denk.

Ta je poudaril, da je Roglič pravi športnik in želi nadaljevati. »Z nami je imel potovanje, jasno pa je, da se bo to končalo 31. decembra. Njegova polna osredotočenost je zdaj na dirki po Španiji. To je dokaz, da gre za pravega športnika, in kaže, da ima še vedno rad ta šport, kar je zelo lepo,« je povedal Denk.

Na letošnjem Touru Zasavca ni, v barvah njegovega moštva pa je rojak Jan Tratnik. FOTO: Red Bull-Bora-Hansgrohe
Na letošnjem Touru Zasavca ni, v barvah njegovega moštva pa je rojak Jan Tratnik. FOTO: Red Bull-Bora-Hansgrohe

Benson je sicer namigoval tudi o Rogličevi prihodnosti, pravi, da v igri za prestop nista ne NSN ne Movistar, prav tako pa tudi ne Bahrain Victorious, češ da nimajo dovolj proračuna zanj.

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Primož RogličBora HansgroheRed Bulldirka po Španiji

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