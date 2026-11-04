Primož Roglič z vse manj možnostmi, tudi Švicarjev ne zanima več

Prihodnost slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča ostaja skrbno varovana skrivnost. Po slovesu od Red Bull Bore Hansgrohe še vedno ni razkril, kje bo nadaljeval kariero, ekipe pa ena za drugo izgubljajo interes. Kolesarski novinar Daniel Benson, ki je velik poznavalec kolesarskih prestopov, je poročal, da se je iz boja za Rogličev podpis umaknila tudi ekipa Pinarello Q36,5. Švicarska zasedba naj bi se s slovenskim asom pogajala še oktobra, vendar pogovori niso prinesli dogovora, zato naj ne bi bila več med kandidati za njegovo naslednjo sredino. V svoje vrste so namesto Slovenca pripeljali evropskega podprvaka Giulia Cicconeja, ki je iz sezone v sezono vedno zelo stanoviten. Roglič, ki je sezono sklenil v zelo dobri formi, naj bi sicer že zavrnil ponudbo ekipe ...