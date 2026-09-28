Primož Roglič je na cesti pustil dušo, na evropskem prvenstvu bo še boljši

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je svetovno prvenstvo v Montrealu končal brez kolajne na 21. mestu. Vseeno pa v cilju kljub izčrpanosti ni bil razočaran, saj se je po dolgem času na enodnevni dirki boril z najboljšimi. Zdelo se je celo, da je ob napadu Mathieuja van der Poela in Wouta van Aerta ujel pravi pobeg za lov na kolajno, a naposled so bili zasledovalci bolj sveži in močnejši. Navijače je navdušil z borbeno predstavo, z malo drugačnim razpletom pa bi bil lahko njegov rezultat še boljši. »Ničesar nisem skrival. Šel sem na polno in preprosto dirkal,« je Roglič povedal po eni izmed svojih najbolj napadalnih predstav v zadnjem obdobju. Četudi slovenska ekipa ni imela svojega dne, predvsem ključna pomočnika Matej Mohorič in Jan Tratnik sta kmalu odpadla, pa se je Roglič ...