Primož Roglič lahko na Možjanci reši svojo prihodnost

Po dveh zaporednih slovenskih slavjih s Tadejem Pogačarjem na čelu, so na svetovnem prvenstvu ob odsotnosti šampiona s Klanca pri Komendi na svoj račun prišli Američani. Kljub temu je mavrična majica ostala v »družini«, saj jo je Pogiju v Montrealu slekel moštveni kolega iz ekipe UAE Brandon McNulty. V boju za vrh je bil dolgo tudi Primož Roglič, ki pa je v zaključku popustil in končal na 21. mestu. Na EP v Sloveniji bo precej višje, je prepričan Bojan Ropret.

»Naši člani imajo doma veliko več možnosti za vrhunske rezultate. Krog z vzponom na Možjanco jim precej bolj ustreza kot trasa v Montrealu. Ne vidim načrta B, dirkati bi morali za Rogliča. Zasluži si, da se reprezentanca podredi njemu, ima pravi potencial, lahko se bori za zmago,« je za Delo povedal Ropret.