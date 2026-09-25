Primož Roglič lahko preseneti v Kanadi in Sloveniji

Natanko teden dni nas še loči od začetka evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo od 2. do 7. oktobra prvič gostila Slovenija. Kljub odsotnosti poškodovanega Tadeja Pogačarja bo to prvovrstni navijaški praznik, je prepričan Kristijan Koren, ki upa tudi, da bo naša izbrana vrsta na domačih cestah in še prej na SP v Montrealu dosegla vrhunske rezultate.

»Za naše fante je prednost poznavanje trase in tudi adrenalin, ko tekmuješ doma pred domačimi gledalci. Ko sem prekolesaril traso, sem si predstavljal, kakšna procesija bo tukaj, koliko bo zastav, in so me obšli mravljinci. Na žalost v časih, ko sem še dirkal, ni bilo takšnega prvenstva v Sloveniji,« je ob robu novinarske konference prirediteljev EP povedal Koren.