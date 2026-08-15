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Kolesarstvo

Primož Roglič sporoča veselo novico: »Se vidimo na Vuelti!«

Na družabnih omrežjih je videti namige, da se Primož Roglič navkljub poškodbi na treningu podaja na Vuelto. Patrick Lefevre medtem kritičen do prestopa k Lottu.
Slovenski zvezdnik bo navkljub padcu na treningu konec julija nared za nastop na Vuelti. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Slovenski zvezdnik bo navkljub padcu na treningu konec julija nared za nastop na Vuelti. FOTO: Loic Venance/AFP
Matic Rupnik
15. 8. 2026 | 14:25
4:31
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Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo, vsaj tako izgleda, vendarle nastopil na dirki po Španiji. Potem ko je bila rdeča pentlja že od samega začetka sezone njegov glavni cilj, je bilo v zadnjih tednih veliko ugibanj, ali se bo po padcu na treningu uspel pripraviti na štart, ki bo 22. avgusta v Monaku.  Italijanski mediji so medtem poročali, da je verjetnost za njegov nastop polovična, ekipa pa naj bi se šele ob koncu tega tedna odločila, ali bo Roglič dejansko na štartu. Zdaj pa je njegova uradna trgovina na instagramu delila pomenljiv zapis. Izdali so novo kolekcijo majic s štiriperesno deteljico (toliko zmag ima doslej na Vuelti) in napis: »Srečna štirica, tu smo za še več!«  Spodaj so pripisali še »Vuelta, prihajamo!«, tako da bo Roglič več kot očitno napadel še svojo peto ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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