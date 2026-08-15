Primož Roglič sporoča veselo novico: »Se vidimo na Vuelti!«

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo, vsaj tako izgleda, vendarle nastopil na dirki po Španiji. Potem ko je bila rdeča pentlja že od samega začetka sezone njegov glavni cilj, je bilo v zadnjih tednih veliko ugibanj, ali se bo po padcu na treningu uspel pripraviti na štart, ki bo 22. avgusta v Monaku. Italijanski mediji so medtem poročali, da je verjetnost za njegov nastop polovična, ekipa pa naj bi se šele ob koncu tega tedna odločila, ali bo Roglič dejansko na štartu. Zdaj pa je njegova uradna trgovina na instagramu delila pomenljiv zapis. Izdali so novo kolekcijo majic s štiriperesno deteljico (toliko zmag ima doslej na Vuelti) in napis: »Srečna štirica, tu smo za še več!« Spodaj so pripisali še »Vuelta, prihajamo!«, tako da bo Roglič več kot očitno napadel še svojo peto ...