Primož Roglič: Mirno lahko potegnem črto in zaključim kariero

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič je pred dnevi v podkastu navdiha z nekdanjim predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem spregovoril o dirki po Franciji 2020, na kateri ga je premagal rojak Tadej Pogačar. Ta je deželi na sončni strani Alp prinesel prvo zmago na rumeni pentlji, v nadaljevanju svoje športne poti pa je nanizal še tri.

»Da, takrat sem doživel poraz, a vseeno je bil to super trenutek. Dal mi je naloge za prihodnost, izzive, skozi katere sem moral iti. Po tistem Touru sem dosegel in doživel veliko. Če bi takrat zmagal, pa bi morda zdaj delal kaj drugega, nikoli ne bomo vedeli,« pravi.

Roglič pa v svojem slogu ostaja tudi nekoliko hudomušen: »Če bi bil letos drugi na Touru, bi se veselili. Sem trmast, seveda. To je vsak vrhunski športnik. Predvsem moramo verjeti v trenutke, ki si jih zamislimo in jih stoodstotno napasti.«

Nekaj časa se je v glavnini celo šušljalo, da bi prihajajoča sezona lahko bila Primoževa zadnja. Sam teh govoric sicer ne zavrača, a prav tako ne podaja konkretnega odgovora. »Nisem najmlajši, a zdaj lahko mirno zaključim kariero in potegnem črto. Zmagal sem kar nekaj dirk. Po drugi strani pa bi najbolj pogrešal vse preizkušnje in šole, s katerimi se srečujem iz dneva v dan. Ne vem, kaj bom počel po karieri, o tem ne razmišljam. Zagotovo bom nekaj delal, šport je moje življenje. Mogoče pa se lahko preizkusim še v kakšnem,« je z nasmeškom zaključil štirikratni zmagovalec dirke po Španiji.

Florian Lipowitz postaja eden najboljših hribolazcev na svetu. Uči se lahko od Primoža Rogliča. FOTO: Letour.fr/Delo

Prihodnje leto se njegovi ekipi, bavarski Red Bull Bori Hansgrohe, pridružuje Belgijec Remco Evenepoel, ki bo postal prva violina moštva. Ostajata tudi mlada in nadobudna Florian Lipowitz in Giulio Pellizzari, Roglič pa tako ne bo več absolutni kapetan, temveč bo na nekaj dirkah moral opravljati vlogo pomočnika.

»Z Remcom se še nikoli nisva pogovarjala, zato težko rečem, če se dobro razumeva.« Trenutno stanje moči v glavnini ocenjuje za resnično in dodaja, da je Evenepoel zelo močan. »Rezultate na dirki moramo vzeti kot resnične. Upam, da mu bo šlo tako dobro tudi v Red Bull Bori Hansgrohe.«

V kolesarskih krogih se govori, da Rogliča prihodnje leto čaka nastop na dirki po Italiji, kjer bo lovil svojo drugo skupno zmago, na dirki po Franciji pa si bo delil kapetanski trak z Lipowitzem, morda bo na štartu tudi Evenepoel.