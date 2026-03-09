Primož Roglič na dirki dveh morij že pokazal, da je hiter

Tadej Pogačar (UAE) je na dirki Strade Bianche sedmo leto zapored dobil svoj uvodno dirko sezone. Nekoč je tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) prvi štart pričakal nared za največje podvige, v zadnjih letih pa je potreboval vsaj eno preizkušnjo, da je ogrel kolesarski motor. Kako bo letos? To bo pokazala dirka Tirreno–Adriatico, ki jo je zasavski orel začel obetavno. V uvodni vožnji na čas je zasedel 7. mesto, 31 sekund za pričakovanim zmagovalcem Filippom Ganno (Ineos).

Le 11,5 kilometra povsem ravninskega kronometra je premalo, da bi po njej že sodili Rogličevo pripravljenost ob vstopu v 11. sezono v svetovni seriji in tretjo med »rdečimi biki«. Dejstvo, da je za pet sekund prehitel glavnega tekmeca za končno zmago Isaaca del Tora (UAE), je vsekakor dober znak.