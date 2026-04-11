Primož Roglič na zadnji etapi v Baskiji brani majhno prednost pred domačinom

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je že na delu na zadnji etapi kolesarske dirke po Baskiji. Šestintridesetletnik v skupnem seštevku zaseda tretje mesto, pred 135-kilometrsko etapo s ciljem v Bergari pa je imel pred domačinom Ionom Izagirrejem (Cofidis) le pičlih deset sekund naskoka.

Prvao dominacijo v slogu Tadeja Pogačarja je na baskovskih cestah minuli teden uprizoril komaj 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je pobral tri etape, v skupnem seštevku pa ima pred Rogličevim ekipnim kolegom Florianom Lipowitzem poltretjo minuto prednosti. Mladi Nemec se včeraj ni izkazal z moštveno vožnjo, a dejstvo je, da je bil preprosto močnejši od Slovenca.

Danes je pred kolesarji šest kategoriziranih vzponov – zadnji na Asentzio (7,2 km, 5,3 %) se konča le 9,5 kilometra pred ciljem. Na štartu so še trije slovenski predstavniki: Domen Novak (UAE Emirates-XRG), Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech) in Roman Jermakov (Bahrain Victorious). Pred današnjo etapo je upokojitev naznanil domači zvezdnik Pello Bilbao, ki je v zadnjih letih nastopal za ekipo Bahrain Victorious, med drugim je slavil tudi etapo dirke po Sloveniji na Krvavcu.