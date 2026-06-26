Primož Roglič po naslov prvaka v deželi Sandija Papeža

Slovenske kolesarje in njihove navijače čaka peklensko vroč konec tedna na Dolenjskem. Pod žgočim soncem se bodo danes v Novem mestu in Karteljevem pomerili za naslov državnega prvaka v vožnji na čas, v nedeljo pa v Gabrju še za majico prvaka na cesti. Na obeh preizkušnjah je prvi favorit Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki se na domače prvenstvo vrača prvič po letu 2020.

Takrat smo bili tudi zadnjič priča velikemu dvoboju za slovenska naslova med zasavskim orlom in Tadejem Pogačarjem. Cestnega je po spektaklu pod Krvavcem osvojil Roglič, kronometrskega pa na Pokljuki Pogačar.