Primož Roglič spet menjal šport: Nehati bi moral kolesariti in početi to

V Monte Carlu se je minuli vikend končal prvi reli za svetovni pokal v letošnji sezoni. Dobil ga je Šved Oliver Solberg, v ospredju dogajanja pa so bili tudi tokrat slovenski kolesarji. Primož Roglič, Tadej Pogačar in Jan Tratnik so se usedli na sovozniški sedež nekaterih najboljših voznikov na svetu, vsi trije pa so bili po lepi izkušnji navdušeni.

Prvič po letu 2008 smo namreč na legendarnem reliju, ki sta ga letos zaznanovala tudi sneg in led, videli kratko superspecialno preizkušnjo v centru Monaka, kjer se poleti merijo najboljši vozniki formule 1. Ob tej priložnosti so organizatorji k sodelovanju povabili nekaj znanih športnikov, ki so v sklopu spremljevalnega programa usedli na sovozniški sedež.

Med njimi so izstopali zvezdniški kolesarji, med katerimi je bil tudi slovenska trojica. »Ves čas sem se smejal,« je občutke v prvih sekundah po izstopu iz avtomobila zbral Primož Roglič, ki je med samo vožnjo večkrat navdušeno vzkliknil. »To bi moral početi in nehati kolesariti. Izbrali smo si napačen šport,« se je še pošalil slovenski kolesar, ki ga je po dirkališču zapeljal finski zvezdnik Jari-Matti Latvala.

V Hyundaijevem dirkalniku je Tadej Pogačar zamenjal Martijna Wydaegha, sovoznika svetovnega prvaka iz leta 2024 Thierryja Neuvilla, legendarnega Britanca Chrisa Frooma pa je zapeljal Španec Dani Sordo.

Najbolj slovita hitrostna preizkušnja na reliju Monte Carlo poteka čez prelaz Turini, ki je bil letos prekrit s snegom, na nekaterih odsekih pa je bil asfalt tako spolzek, da po njem ni bila mogoča niti hoja. Zanimivo, ko se je nazadnje na vrhu Col du Turini končala etapa profesionalne kolesarke dirke, se je zmage razveselil prav Primož Roglič, ki je leta 2022 dobil etapo na dirki od Pariza do Nice.

Takole je Jan Tratnik navdušeno poziral pred dirkalnikom, s katerim ga je Liam Lawson zapeljal po Monaku. FOTO: Red Bull

Na dogodku pa je vidno užival tudi Idrijčan Jan Tratnik, ki je v Fordovem dirkalniku prisedel vozniku formule 1 Liamu Lawsonu. Novozelandec bo tudi v prihajajoči sezoni nastopal za ekipo Racing Bulls, hčerinsko moštvo Red Bulla. »Uresničile so se mi sanje. Prosil sem le za vstopnice, pa so mi rekli, da me lahko v avto spravijo kot sovoznika,« pravi petintridesetletni Tratnik, ki si je kot otrok želel biti prav reli voznik.

To je seveda logično, saj iz Idrije prihajajo najboljši reli vozniki v zgodovini Slovenije – Rok Turk je zbral osem naslovov državnega prvaka, Darko Peljhan šest, Aleks Humar pa pet. Obenem je Tratnikov someščan Miran Kacin slovenski sovoznik z največ nastopi na reliju Monte Carlo, prav letos pa mineva dvajset let, odkar sta z Andrejem Jerebom v kneževini končala na petem mestu v svojem razredu, kar velja za najboljši slovenski rezultat na legendarni dirki.

Kdo bi vedel, morda pa se Jan Tratnik v prihodnje s kom izmed njih preizkusi na domačem reliju, s katerim se vsako leto zaključi slovensko državno prvenstvo. Tudi tam se je v zadnjih letih v program vrnila superspecialna hitrostna preizkušnja po idrijskih ulicah.

Legendarni Peter Solberg v solzah v cilj pospremil sina Oliverja

Leta 2004 je Peter Solberg za volan svojega Subaruja posedel sina Oliverja. Minuli vikend je slednji prišel do zmage na najbolj prestižnem reliju na svetu. FOTO: Issei Kato/Reuters

Mladi 24-letni Oliver Solberg (Toyota) se je zmage na enem najtežjih relijev v sezoni razveselil s prednostjo 51 sekund pred Elfynom Evansom (Toyota). Tretji je bil branilec naslova svetovnega prvaka, legendarni Francoz Sebastien Ogier, ki je zaostal slabi dve minuti in tako Toyoti zagotovil trojno zmago.

»Kar ne morem verjeti. Še en zelo čustven dan, to je bil eden najtežjih relijev, kar sem jih kdaj vozil. Rad bi se zahvalil Toyoti za zaupanje, v moštvu so opravili izjemno delo,« pravi Šved (njegov oče je tekmoval pod norveško zastavo in zbral 13 zmag, a nobene v Monte Carlu), ki je odpeljal svojo prvo dirko kot tovarniški voznik. Karavana svetovnega prvenstva v reliju se zdaj seli prav na Švedsko, v celotni sezoni pa je sicer 14 preizkušenj.