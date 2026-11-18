Po dolgih tednih ugibanja je končno jasno, kje bo kariero nadaljeval slovenski kolesarski as Primož Roglič. Navkljub številnim drugačnim namigovanjem bo naslednje leto še nadaljeval kariero, okrepil pa bo švicarsko ekipo svetovne serije NSN Cycling.

Tam bo Roglič, ki je zadnja tri leta kolesaril za Red Bull Boro Hansgrohe, moči združil tudi z Ekvadorcem Richardom Carapazom, Belgijcem Lennertom van Eetveltom in Kolumbijcem Santiagom Buitragom. Kratica ekipe NSN v angleščini pomeni »Never Say Never« oziroma »nikoli ne reci nikoli«

Slovenski as je podpisal enoletno pogodbo. »Vedno sem imel rad izzive. Zato sem tu, da se jih lotim skupaj z moštvom in da vidim, kaj bo prihodnost prinesla,« je povedal Roglič. Kolesarski novinar Daniel Benson poroča, da je Slovenec pogodbo podpisal v torek, pogajanja pa so bila zelo hitra in naj bi potekala le zadnjih nekaj dni.

»Kar nekaj časa sem potreboval, da sem ugotovil, kako lahko začnem novo poglavje mojega življenja, v katerem sem miren, a odgovor je enostaven in se skriva že v imenu ekipe: nikoli ne reci nikoli,« je ob podpisu pogodbe še zapisal Roglič.

»Še vedno verjamem, da me čaka nekaj dela – tako na dirkah kot pri sebi. Imam zagon in tudi miselnost, da želim dirkati in pri tem tudi kaj doseči,« pa opisuje svojo motivacijo pred nadaljevanjem športne poti.

Tudi v moštvu, ki bo imelo prihodnje leto zelo močno zasedbo za največje dirke, v šprintih pa bodo lahko veliko stavili na Biniama Girmayja, so se Rogliča zelo razveselili. »Prihod Primoža Rogliča v ekipo je za nas izjemno vznemirljiv trenutek. Že ob prvem pogovoru je bilo jasno, da Primož še vedno čuti veliko strast do tega športa in ima zagon, da iz sebe izvleče največ. Odločitev je bila lahka,« pravi generalni direktor ekipe NSN Cycling Kjell Carlström.

Pri ekipi, katere soustanovitelj je tudi nekdanji profesionalni nogometaš in strelec zadetka ob prvem španskem naslovu svetovnih prvakov Andrés Iniesta, imajo z Rogličem, Carapazom in druščino visoke načrte. »Želimo tekmovati na najvišji ravni, se boriti za velike rezultate in še naprej graditi ekipo, ki je sposobna velikih dosežkov. Prepričani smo, da ima lahko Primož na tej poti pomembno vlogo, in veselimo se, da ga bomo videli dirkati v barvah NSN,« so še zapisali.

Nekaj Slovencev ob Rogliču

V moštvu deluje tudi nekaj Slovencev – na uradnem seznamu je kot glavni mehanik naveden Vid Jejčič, pri ekipi pa delata tudi njegov brat Rok in nekdanji biatlonec Mitja Drinovec. Za njihovo mladinsko ekipo kolesari mladi Jakob Petrič iz okolice Idrije.

Še nekaj tednov nazaj je bilo skoraj neverjetno razmišljati, da bomo Carapaza in Rogliča kdaj videli v isti ekipi. Ekvadorec je moral zaradi finančnih težav svoje prejšnje ekipe EF Education EasyPost hitro najti novo moštvo, za Primoža Rogliča pa se je tako ali tako zanimala večina ekip iz svetovne serije. Zanimivo bo videti, kako bodo v NSN Cyclingu prilagodili tekmovalna koledarja obeh zvezdnikov, ki se jima bodo pridružili še Van Eetvelt, Buitrago in mladi Italijan Alessandro Pinarello.