Primož Roglič: Prva etapa je minila, ostane jih še 20

Primož Roglič je včeraj moral v svoji disciplini priznati poraz. Niso ga premagali samo specialisti, veliki in močni kolesarji, ampak tudi tisti, ki merijo na skupen seštevek tritedenske dirke.

Ampak razlogov za paniko ni. Sam je v cilju izjavil, da je super zadovoljen z vožnjo, da je dal vse od sebe, da je prva etapa za njim, ostane jih še dvajset. In druga je danes na vrsti, ena redkih, ki se bo, vsaj tako verjamemo, končala s skupinskim šprintom.

Današnja druga etapa je dolga kilometra več od 200 in bo potekala med Teramom in San Salvom. Skoraj cela etape poteka čisto ob jadranski obali. Na papirju je ravninska z dvema letečima ciljema, ki sta stisnjena med dva gorska cilja četrte kategorije. Klanca tudi za klasične šprinterje, ki jih je na letošnjem Giru zelo malo, naj ne bi bila prehuda ovira. Ampak, oni se bojijo vetra, ki je napovedan, da bo danes pihal z vseh strani, in tudi nestrpnih ubežnikov, ki bodo zagotovo poskušali priti do cilja pred glavnino.

Malokdaj lahko vidimo, da svetovni prvak obleče rožnato majico. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

Kandidati za skupni seštevek, ki se bo seštel v Rimu čez tri tedne se bodo šli danes najbrž skrivalnice po pelotonu, naredili bodo vse, da v cilj pridejo varno in kar se da odpočiti, kajti, že jutri jih čaka prvi klanec, ki bo pokazal, kdo je tisti, ki letos ne bo mešal štren na vrhu razpredelnice.

Remco Evenepoel je včeraj oblekel razen ene, vse majice, ki so bile na voljo. Samo modra majica je pristala na plečih Brendona McNultyija, tista, ki jo obleče tisti kolesar, ki zbere največ točk na gorskih ciljih. Remcu so zato ostale rožnata za prvega v skupnem seštevku, ciklamna za najhitrejšega na letečem cilju in bela za najboljšega kolesarja, ki še ni dopolnil 25 let.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri