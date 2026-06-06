Primoža Rogliča skoraj zagotovo ne bo na Touru

Novinar italijanske Gazzette dello Sport Ciro Scognamiglio, ki slovi kot zanesljiv vir novic, povezanih s kolesarstvom, je razkril, da Primož Roglič še vedno ne namerava nastopiti na dirki po Franciji. To je Slovenec sicer potrdil že pred začetkom sezone, a glede na njegov koledar in priprave so se začele špekulacije, ali bo Slovenec vendarle na štartu rumene pentlje.

»Naši viri so nam danes sporočili, da je v tem trenutku 90-odstotna verjetnost, da štirikratnega zmagovalca Vuelte in zmagovalca Gira ne bo v ekipi Red Bull Bore Hansgrohe,« je Scognamiglio zapisal na družabnem omrežju X. 90 odstotkov seveda ne pomeni 100, a zdi se, da bomo poleti na francoskih cestah vendarle gledali le trojico slovenskih bojevnikov – Tadeja Pogačarja, Mateja Mohoriča in Jana Tratnika.

Jan Tratnik bo pred Tourom na domačih cestah napadel naslov državnega prvaka. Bomo na državnem prvenstvu videli tudi Rogliča? FOTO: Miha Hočevar/Delo

Slednji je del širše zasedbe Red Bull Bore Hansgrohe, ki se trenutno pripravlja na Tour. Kapetana bosta lani tretjeuvrščeni Nemec Florian Lipowitz in Belgijec Remco Evenepoel, na širšem spisku pa je še devet kolesarjev. Roglič je sicer na pripravah v Sierra Nevadi treniral ekipni kronometer z večino zasedbe, ki se bo podala na Grand Départ.

Kdo bo pazil na Pogačarja?

Nekaj vprašanj je odprtih tudi v Pogačarjevi ekipi, saj sta iz nje zaradi poškodb, ki sta jih utrpela na začetku italijanskega Gira, odpadla Adam Yates in Marc Soler. V osmerici, ki jo bo vodil Andrej Hauptman, imajo mesto že zagotovljeno Isaac del Toro, Brandon McNulty, Tim Wellens in Florian Vermeersch. Zdi se, da bosta v Barcelono, kjer se bo 4. julija začela dirka po Franciji, odpotovala tudi Pavel Sivakov in Felix Großschartner.