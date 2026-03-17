Primož Roglič se je povzpel, Tadej Pogačar trdno na vrhu

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar ostaja na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci. Drugi je njegov moštveni kolega pri UAE Team Emirates-XRG, Mehičan Isaac Del Toro, ki je zaostanek po zmagi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja zmanjšal na 4156 točk. Primož Roglič je po petem mestu na tej dirki napredoval za 13 mest.

Tretji za Pogačarjem in del Torom ostaja nedavni zmagovalec dirke Pariz – Nica, Danec Jonas Vingegaard.

Peti na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja Roglič je popravil svojo uvrstitev na svetovni lestvici za 13 mest in je po novem 26. kolesar sveta.

Njegova naslednja preizkušnja bo predvidoma dirka po Baskiji, ki je na sporedu v začetku aprila.

Od preostalih slovenskih kolesarjev je Matej Mohorič 226., Jakob Omrzel 262., Matevž Govekar 314., Gal Glivar 530. in Tilen Finkšt 559.

Slovenija (14.947 točk) je v seštevku držav zdrsnila na peto mesto. Pred njo so Belgija (18.330), Danska (17.140), Italija (15.533) in po novem tudi Francija (15.083).

Na ženski lestvici je na vrhu Nizozemka Lorena Wiebes, najboljša Slovenka Urška Žigart je na 39. mestu.