Kolesarstvo

Primož Roglič sporoča Niki Prevc: Zmagovalka je, čeprav ni zmagala

Na odprtju slovenske hiše v Cortini je o naših športnikih z izbranimi besedami govoril kolesarski zvezdnik Primož Roglič. Nocoj si bo ogledal tekmo skakalcev.
Primož Roglič resda ni več zimski športnik, a vseeno zelo rad spremlja naše šampione na snegu. FOTO: Profimedia
Primož Roglič resda ni več zimski športnik, a vseeno zelo rad spremlja naše šampione na snegu. FOTO: Profimedia
Matic Rupnik
9. 2. 2026 | 15:38
9. 2. 2026 | 16:14
3:14
V Cortini d'Ampezzo je bila včeraj uradno odprta slovenska hiša na 25. zimskih olimpijskih igrah. Poleg ministra za šport Matjaža Hana in predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca sta na dogodku sodelovala tudi nekdanja dobitnika kolajn z olimpijskih iger Tina Maze in Primož Roglič. Slednji si je včeraj sprva ogledal ženski smuk, nocoj pa bo že v Predazzu, kjer bo navijal za naše orle.

Slovenska hiša v osrčju Cortine

Za STA je 36-letni Kisovčan spregovoril o sobotni tekmi, na kateri je Nika Prevc na mali skakalnici skočila do srebrne kolajne. »Super je bilo, ker smo se lahko veselili srebra. Za javnost štejejo le prva mesta ali kolajne. Športniki pa vemo, da ne gre tako, da se leto dni pred olimpijskimi igrami iznenada zbudiš in rečeš, da greš na igre. Moraš tako dolgo živeti in sanjati, da sploh prideš na olimpijske igre. Da ti uspe še kaj vidnejšega, pa moraš biti še boljši od tekmecev, ki si želijo isto,« pravi olimpijski prvak v vožnji na čas iz Tokia 2021.

Če Roglič po hudem padcu leta 2012 ne bi zamenjal športa, bi bil morda lahko drevi ob trojici naših orlov tudi on kandidat za olimpijsko odličje. A tudi menjava športa je bila dobra ideja, letos bo lovil že rekordno peto skupno zmago na dirki po Španiji.

»Se še sprašujem, kako bi bilo, če tega ne bi storil, kar je normalno. A skokov za kolesarstvo ne bi več zamenjal. V mladosti sem sanjal o zimskih olimpijskih igrah, a sem na poletnih prišel do zlata. Lepo je bilo to. Vsak športnik si tega želi, čeprav so le redki olimpijski zmagovalci. Potem pa to doživiš in uživaš v pozitivnih čustvih. Šport sicer postreže z njimi, pa tudi z negativnimi,« pravi Roglič, ki se je sinoči zabaval tudi z najboljšim italijanskim smučarjem vseh časov Albertom Tombo.

»Nika Prevc je zmagovalka, čeprav ni zmagala. Pokazala je, iz kakšnega testa je, čeprav je jokala od žalosti takoj po tekmi. Izvrstno je nastopila, lahko je ponosna na to kolajno in uživa naprej. Toda če si kot športnik zadovoljen z drugim mestom, potem nikoli ne zmagaš,« dodaja.

Slovenec sicer s seboj v Cortino ni prinesel alpskih smuči, ima pa kolo, saj se kmalu odpravlja na zadnje priprave pred začetkom sezone. To bo začel najpozneje med našimi tekmovalci, devetega marca bosta z Janom Tratnikom v ekipi Red Bull - Bora - Hansgrohe nastopila na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

