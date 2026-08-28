Pogačar in Omrzel iztirila, Roglič je lahko vesel, da je sploh prišel do cilja

Na sedmi etapi kolesarske dirke po Španiji nam je na spustu z zadnjega vzpona čez Puerto El Bartolo pošteno zastal dih, ko je vodilni na dirki Tadej Pogačar zapeljal s proge, a se je uspel mojstrsko rešiti in ujeti španskega rivala Enrica Masa (Movistar). A vsi niso imeli take sreče, ob vožnji proti deseterici je grdo padel Jakob Omrzel (Bahrain Victorious).

Mladi Dolenjec se je v skupini peljal s Cristiánom Rodríguezom iz XDS Astane ter Seppom Kussom (Visma-Lease a Bike). Slednja sta v cilju za Pogačarjem zaostala 1.38, s še nekaterimi pa sta se v šprintu pomerila za osmo mesto. Tam bi bil lahko tudi Omrzel, ki pa je na istem ovinku, kot Pogačar, prekrmilil svoje kolo in padel.

Naposled je za skupino, s katero je sprva vozil, izgubil dodatni dve minuti in deset sekund, kar je veliko časa – iz ekipe niso sporočili več informacij, Omrzel pa je v skupni razvrstitvi še vedno napredoval na petnajsto mesto. Upajmo, da bo na današnji zahtevni etapi z več kot 4000 višinci Dolenjec prav tako hiter in da se posledice srečanja z asfaltom ne bodo preveč poznale.

Roglič je močno trpel

Še vedno pa navdušuje Primož Roglič, sploh ker je pred dirko napovedal, da se ne bo boril za visok skupni izid. Član Red Bull Bore Hansgrohe ostaja med najboljšimi, včeraj sta bila na klancu od njega močnejša le Mas in Pogačar, proti vrhu pa ga je ujel še Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

Tudi Roglič se je sprva dotaknil zahtevnega spusta, kjer so kolesarji zaradi makadamskega dela poprej imeli še nekoliko slabši oprijem na gumah. »Šel sem počasneje, brez tveganja,« je pojasnil 36-letni Kisovčan, ki je na spustu občasno imel nekaj težav s sledenjem Gallu. »Težko je bilo. Danes sem trpel in vesel sem, da sem sploh prišel do cilja.«

Z odličnimi vožnjami, po tretjini dirke je tretji z zaostankom 4:21, je presenetil tudi sebe. Vseeno pa ostaja realističen in pravi, da ne ve, kaj pričakovati od svoje trenutne pripravljenosti. »Morda bom odslej samo še slabši. Na koncu moramo sprejeti stanje, kakršno je. Vedno pa ostaja upanje,« pravi. Dejstvo je, da na Vuelti ne bo prostora za slabe dni, kakršnega je denimo včeraj imel Britanec Oscar Onley (Netcompany Ineos). Rogliča od desetega mesta ločita le dobri dve minuti, ki ju je veliko lažje izgubiti kot pridobiti.

Roglič je tam, kjer smo ga vsi pričakovali. FOTO: Red Bull Bora Hansgrohe

Ker je na Vuelto prišel tik po poškodbi, lahko upamo, da bo njegova forma tekom nadaljevanja dirke še rasla, a po drugi strani bo zaradi slabše regeneracije bolj nagnjen k slabšim dnem. Hkrati ima ob sebi zelo slabo ekipo, ki mu na gorskih etapah ne more slediti – ob vseh svojih uspehih na Vuelti je kolesaril z dobrimi pomočniki, tudi seveda z Američanom Seppom Kussom.