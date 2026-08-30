Vuelta bo brez Pogačarja povsem drugačna, Primož Roglič v odličnem položaju

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates) je na osmi etapi dirke po Španiji hudo padel in odstopil. Španski mediji poročajo, da naj bi si zlomil in izpahnil ključnico, utrpel pa naj bi tudi pretres možganov ter več ureznin po obrazu. To pomeni, da je sezone zanj skoraj zagotovo konec – izpustil bo svetovno prvenstvo v Montrealu, kjer ne bo branil dvojne zmage, manjkal pa bo tudi na domačem evropskem prvenstvu ter na dirki po Lombardiji. Slovenec, ki je vozil v rdeči majici vodilnega in je bil na lepi poti proti osvojitvi zmage na Vuelti, je povozil enega izmed večjih kamnov, ki so značilni za ta del Španije. Sprva je želel nadaljevati, a poškodbe so bile prehude in zdravniki so ga pospremili v zdravniško vozilo. Padli skoraj vsi Slovenci Etapa se je seveda nadaljevala, ...