Primož Roglič bo na razburljivi trasi lovil najlepšo lovoriko v karavani

Organizatorji so predstavili traso letošnje dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri naj bi sezono odprl slovenski kolesarski as Primož Roglič. Član ekipe Red Bul-Bora-hansgrohe bo v Italiji nastopil v navezi z ekipnima kolegoma Jaijem Hindleyjem in Giulijem Pellizzarijem, a trasa ne bo takšna, kot smo jo pričakovali.

Dirko bo ob Tirenskem morju odprla 11,5-kilometrska vožnja na čas v Lido di Camaioreju, kjer bi lahko Roglič pridobil nekaj časa v primerjavi z glavnimi konkurenti, a do večjih razlik ne bo prišlo. Druga etapa bo precej razgibana, končala pa se bo v znamenitem srednjeveškem mestu San Gimignano v Toskani. Tam bo kolesarje proti cilju popeljal 7-kilometrski odsek navkreber.

Tretji dan v Magliano de Marsiju bo namenjen šprinterjem, zanimiva in razgibana pa bo četrta etapa v Martinsciuru. Tam bomo v zaključnih petdesetih kilometrih videli tri kratke, a strme vzpone, ki bodo iz boja za zmago izločili najboljše šprinterje.

Tadej Pogačar je na dirki v sezonah 2021 in 2022 zmagal dve leti zapored. FOTO: Fabio Ferrari/lapresse Lapresse

Precej težka bo tudi peta etapa s ciljem v Mombarocciu. Karavano čaka slabih pet kilometrov dolg vzpon na Santuario Beato Sante, kjer se bo glavnina močno razbila, do cilja pa se bodo kolesarji spustili na 1,5-kilometrskem spustu.

Kraljevska šesta etapa ne bo po kriterijih gorskih specialistov nič posebnega; v zaključku nas čakajo trije krogi čez vzpon Camerino, ki je razmeroma kratek, a tudi precej strm. Že tradicionalno se bo dirka zaključila s šprinterskim spektaklom v San Benedetto del Torinu.

Na dirki tako sploh ne bo etape, ki bi bila klasificirana kot gorska. To pa vendarle še ne pomeni nič slabega, saj manj zahtevne in razgibane etape pogosto prinesejo še več akcije, ker pa bo krog favoritov širši, pa bodo zahtevnejše tudi napovedi zmagovalcev. Bomo videli, kako se bo z eksplozivnejšimi fanti kosal Roglič, a brez dvoma bo še vedno spadal med večje favorite.

starstlist

Jonas Vingegaard jen bil najboljši leta 2024, letos pa Visma v Italijo pošilja močno ekipo. FOTO: Visma-Lease a Bike

Štartna lista za dirko sicer še ni izpopolnjena, a poleg Rogliča bomo na italijanskih cestah vendarle videli še veliko znanih imen. Isaac del Toro je lani dokazal, da se na italijanskih cestah znajde izvrstno, zato bo pred Slovencem verjetno celo prvi favorit za modro majico, ki na koncu prinese skupno zmago in prelepo lovoriko.

Neptunov trizob, tako jo imenujemo, je simbol moči, oblasti in nadzora nad morjem. Predstavlja tudi pomen dirke kot »dirke dveh morij«, saj povezuje Tirensko in Jadransko morje. Doma ga imata tako Primož Roglič kot Tadej Pogačar.

Slednjega sicer na dirki ne bo, dobro ekipo pa naj bi v Italijo poslala nizozemska Visma, kjer bosta kapetanski trak prevzela Davide Piganzoli in Matteo Jorgenson. Slednji bo eden glavnih kandidatov za zmago, saj se v tem obdobju praviloma počuti vrhunsko – v zadnjih dveh letih je dvakrat dobil dirko od Pariza do Nice, ki poteka v istem časovnem terminu. Obema bo na zahtevnih etapah pomagal tudi Belgijec Wout van Aert.

Richard Carapaz naj bi branil barve EF Education-EasyPosta, XDS Astana bo računala na Lorenza Fortunata, visoko pa bo ciljal tudi Felix Gall (Decathlon CMA CGM). Na naslednje cilje v sezoni se bodo pripravljali še Michael Storer (Tudor), Santiago Buitrago, Antonio Tiberi (oba Bahrain Victorious) ter Rogličeva pomočnika Giulio Pellizzari in Jai Hindley.