Naš kolesar Primož Roglič pred sezono 2027 ne bo menjal le ekipe – v novo, morda njegovo zadnje leto med elito, se bo pri moštvu NSN podal tudi z drugim trenerjem. Po desetih letih se je namreč razšel z Marcom Lambertsom, ki bo ostal pri Red Bull Bori Hansgrohe. Lamberts je bil Rogličev prvi trener, ko je leta 2016 podpisal s takratnim LottoNL Jumbom, z njim pa je ostal tekom celotne poti proti samemu vrhu kolesarstva. Skupaj sta spisala neverjetno zgodbo, premostila sta veliko padcev, a se skupaj vedno povzpela nazaj na vrh. Z našim zvezdnikom je Lamberts leta 2024 prestopil k Red Bull Boru Hansgrohe, sedaj pa je njuno obdobje uradno končano. Takšna sprememba ni nujno slabost. Spomnimo, Tadej Pogačar je leta 2024 trenerja Iñiga San Millána zamenjal za Javierja Solo, pod njegovo ...