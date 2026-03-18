Primož Roglič tretji na Supergi

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je le nekaj dni za tem, ko je najavil, da se bo držal tekmovalnega koledarja, po katerem bi ga v akciji naslednjič videli aprila na dirki po Baskiji, presenetil z nastopom na enodnevni preizkušnji Milano–Torino. Na najstarejši dirki na svetu, ki je praznovala 150-letnico, je bil vse do zadnjega v igri za zmago, na Supergi pa je zasedel 3. mesto.

Zasavski orel in njegovi »rdeči biki«, s katerimi je sezono 2026 začel minuli teden na dirki Tirreno–Adriatico (končal jo je na 5. mestu), so že daleč pred ciljem dali vedeti, da se bodo na 174-kilometrski preizkušnji borili za vrh. Na prvem od dveh vzponov na Supergo so Rogliču pripravili teren za napad, ki je dodobra razredčil vodilno skupino.

Ta se je po spustu in na ravnini spet povečala, tako da je bilo jasno, da bo odločal ciljni vzpon do znamenite bazilike (4,9 km, 9,1-odstotni povprečni naklon). Na njem so pobudo prevzeli kolesarji Movistarja, ki so upali na zmago Ciana Uijtdebroeksa. Roglič se ob njihovem narekovanju tempa nikoli ni znašel v težavah, nato je tudi sam preizkusil noge tekmecev.

Pospešil je in v težave spravil večino tekmecev, ne pa vseh. Zato je popustil in čakal na zaključek, v katerem pa je vse ugnal Tom Pidcock (Pinarello Q36.5). Britanski as je napad sprožil na zadnjem ostrem ovinku pred vrhom ter si na njem prikolesaril odločilno prednost. Roglič se je pognal za njim, vendar mu je v nogah zmanjkalo nekaj dinamita. Nekaj metrov pred njim je v cilj prikolesaril še Tobias Halland Johannessen (Uno X).

Roglič je tako na dirki, ki jo je že dobil leta 2021 (takrat je imela še oktobrski termin), zasedel 3. mesto. Nazadnje je 36-letni Kisovčan zmagal 30. marca lani na dirki po Kataloniji, če ne bo dodatnih sprememb na njegovem koledarju, pa bo njegov naslednji izziv dirka po Baskiji 6. aprila.

Pozornost kolesarske javnosti se bo zdaj sicer preusmerila na prvi spomenik sezone, sobotno dirko Milano–Sanremo, na kateri se bosta za najvišja mesta potegovala Tadej Pogačar (UAE) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious).