Primož Roglič: Tukaj sem, bomo videli, kako bo šlo

Izključitev ob dveh pozitivnih kolesarjih

- V zadnjih dneh negotovost okoli nastopana Touru, ki se bo v soboto začel v Nici, ni več visela v zraku, saj so iz njegove ekipe Jumbo Visma potrdili, da je okreval po padcu v 4. etapi kriterija Dauphiné. Vseeno pa je bila dobrodošla potrditev iz ust 30-letnega Kisovčana.»Tukaj sem, prihajam na štart, to je dobra novica. Vesel sem, da sem tukaj, potrudil se bom po najboljših močeh, bomo videli, kako bo šlo,« je Roglič sporočil, potem ko je z višinskih priprav v Tignesu prispel na Azurno obalo, kjer bo danes ob 18.30 na sporedu predstavitev vseh 22 ekip in 176 kolesarjev, ki se bodo v soboto podali na 3484,2 km dolgo pot, ki se bo 20. septembra končala v Parizu.Čeprav Roglič po padcu ničesar noče napovedovati, še vedno velja za prvega favorita za zmago, tako na stavnicah kot po napovedih številnih kolesarskih komentatorjev. Njegove predstave so bile na pripravljalnih dirkah Tour de l'Ain in kriterij Dauphiné tako prepričljive, da ga padec, pri katerem je utrpel odrgnine in neprijeten hematom na stegnu (zaradi tega je izgubil nekaj dni treninga na kolesu), ne bi smel zaustaviti.»O Primoževem štartu ni dvoma, lahko pa samo ugibamo, kako je padec vplival na njegove možnosti za zmago. Tudi on ta čas nima jasne slike, idealno zanj bi bilo, če bi imel še teden dni časa in vmes še eno dirko, na kateri bi videl, kako dobro mu gre. Padec mu je morda kaj vzel, morda pa tudi kaj dal. Včasih je kakšen dan brez kolesa celo dober za telo, da si spočije, za glavo pa je ta položaj obremenjujoč. S tem pa se je treba sprijazniti, drugega izhoda ni, treba se je postaviti na štart, se izogibati padcem in tehničnim težavam in prve dneve preživeti brez izgub časa. Po prvem tednu dirke bo slika že bolj jasna,« pa je trenutni Rogličev položaj ocenil nekdanji slovenski kolesarski profesionalecSicer pa so vsi udeleženci Toura, med katerimi je največ slovenskih kolesarjev doslej – poleg Rogliča še(UAE),(Bahrain McLaren) in(Mitchelton Scott) – že vstopili v kolesarki »mehurček«, v katerem veljajo stroga pravila za omejevanje širjenja koronavirusa. Ta so v zadnjih dneh dvgnila precej prahu, potem ko so prireditelj ekipe seznanili s tem, da bo od dveh okužbah v ekipi z dirke izločena celotna zasedba.To pravilo je veljalo tako za kolesarje kot člane spremljevalne ekipe (vse skupaj sme imeti ena ekipa največ 30 članov). Tik pred štartom s ga nekoliko omilili, ekipo bodo izključili, če bosta okužena dva od njenih osmih kolesarjev, morebinte okužbe njihovih spremljevalcev ne bodo štele v to »kvoto«.