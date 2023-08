Primož Roglič v Kristusovih letih kot plemenito vino

V nadaljevanju preberite:

Gospod 100 odstotkov, to je Primož Roglič v sezoni 2023, saj je v njej nastopil na štirih etapnih dirkah in na vseh štirih tudi slavil zmago. Z zadnjo na dirki po Burgosu je dosegel še en mejnik v svoji izjemni karieri, nekdanji smučarski skakalec je dobil skupni seštevek že 20 etapnih preizkušenj. A za 33-letnega Zasavca je ta čas najbolj pomembno to, da je pokazal vrhunsko pripravljenost pred Vuelto, ki se bo v soboto začela v Barceloni.