Primož Roglič v šprintu ugnal Remca Evenepoela

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec pete etape dirke po Kataloniji od Tortose do vrha na dolgem in strmem vzponu Lo Port (176,6 km). S tem je 33-letni Kisovčan povišal prednost v skupnem seštevku pred Belgijcem Remcom Evenepoelom. Svetovni prvak je bil v današnji etapi drugi.

Za Rogliča je bila to 71. zmaga v karieri in druga na letošnji preizkušnji po Kataloniji, potem ko je dobil tudi ponedeljkovo uvodno etapo. Ciljno črto je tokrat prevozil šest sekund pred glavnim tekmecem Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Ta je večkrat napadel, a se ni znebil slovenskega asa. Dolgo je z njima vztrajal tudi Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), ki je zaostal za 12 sekund za slovenskim asom.

Etapo je pričakovano odločil 14,1 km dolg in zelo strm (povprečje 8,2 %) vzpon na Lo Port. Pred tem je moštvo Soudal-Quick Stepa narekovalo ritem, po njihovem opravljenem delu pa je okoli 4,5 km pred ciljem Evenepoel pospešil in razbil skupino najboljših.

Najboljša loči deset sekund

Sprva je z Evenepoelom in Rogličem, ki je ob koncu tudi sam enkrat napadel Belgijca, ostal Španec Marc Soler (UAE Emirates), nasto pa se jim je pridružil še Almeida. Portugalec je nekajkrat poskusil tudi sam, a ni bil uspešen, nekaj sto metrov pred ciljem pa je pospešil Evenepoel. Tokrat pa se za razliko od srede od Rogliča ni odlepil.

Slovenec je ostal v zavetrju, na strmi ciljni ravnini pa si je v zadnjih 100 m privozil kar precejšnjo prednost in se Belgijcu oddolžil za zaključek sredine etape. Takrat je Belgijec v cilj prišel dve sekundi pred Kisovčanom in se z njim takrat časovno izenačil.

V skupnem seštevku je Roglič povečal svojo prednost na deset sekund, potem ko sta peto etapo z Evenepoelom začela povsem poravnana. Na tretje mesto je v seštevku napredoval Almeida.

V soboto bo na sporedu razgibana etapa od Martorella do Molins de Reija. Dolga bo 174,1 km.