Primož Roglič vesel, da je preživel in zmagal

Primož Roglič (Jumbo Visma) je prvi teden Vuelte končal na visoki noti. V 8. etapi je v šprintu ugnal Remca Evenepoela (Soudal Quick Step) in slavil zmago, nato pa je noge belgijskega zvezdnika preizkusil še v zaključku 9. etape in mu odščipnil še dve sekundi. Rogla gre tako samozavestno na prvi dan počitka in nato na eno od ključnih preizkušenj, torkovo vožnjo na čas v Valladolidu.