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Kolesarstvo

Roglič, kakršnega vidimo redko: Vesel sem, ker ... (VIDEO)

Slovenski šampion, zmagovalec štirih Vuelt, je pred zadnjo etapo podpisal kopico avtogramov in se ob navijačih nastavljal za fotografije.
Primož Roglič je na Vuelti storil vse, kar je bilo v njegovih močeh. FOTO: Miha Hočevar
Galerija
Primož Roglič je na Vuelti storil vse, kar je bilo v njegovih močeh. FOTO: Miha Hočevar
Miha Hočevar
13. 9. 2026 | 18:20
13. 9. 2026 | 19:25
2:56
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Vzdušje v karavani Vuelte je danes bolj sproščeno kot minule dni, kar je razumljivo, tritedenski maraton je pri koncu. Pred zadnjo preizkušnjo po ulicah Granade je pred mikrofone slovenskih poročevalcev stopil tudi Primož Roglič in 2. mesto za Enricom Masom ocenil kot svojevrstno zmago.

Veselo je bilo pred nekaj urami pred avtobusom ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Obkolilo ga je nekaj deset navijačev, ki so z vzkliki iz njega priklicali Rogliča. Slovenski šampion, zmagovalec štirih Vuelt, se je odzval ter podpisal kopico avtogramov in se ob navijačih nastavljal za fotografije.

Na svoj račun smo tako prišli tudi slovenski novinarji v Andaluziji, ki smo spremljali njegov boj za rdečo majico. Ta se je končal v kraljevski 20. etapi, v kateri je moral Roglič odgovoriti tudi na napad Felixa Galla, a je ubranil 2. mesto.

Vesel tudi posebne majice

»Kraljevska etapa je bila takšna, kot se spodobi. Naredil sem, kar sem največ lahko. Mogoče je to 2. mesto zame zmaga. Vsak želi zmagati ali doseči največ. Tudi ko smo štartali, sem rekel, da to pomeni, da včasih zmagaš z minuto prednosti, včasih s sekundo, včasih pa le zaključiš dirko. Svojo zmago sem lahko dosegel s tem, da sem še na 2. mestu v skupni razvrstitvi,« je Roglič potegnil črto pod svojo predstavo, na katero je gotovo vplivalo tudi to, da ga je med pripravami zbil avtomobil.

Kaj pa delo ekipe »rdečih bikov«, ki roko na srce na tej Vuelti še zdaleč niso bili v najmočnejši zasedbi. So mu pa njegovi pomočniki vsaj v zadnjem tednu poskusili pripraviti zmagoviti napad. »Zadovoljen sem, a to so tako kot trasa stvari, na katere nimam največjega vpliva. Vedno želim iztisniti maksimum iz situacije, v kateri sem. Naredili smo največ, kar smo lahko s celotno ekipo, zato sem zelo zadovoljen z vsemi fanti,« je nadaljeval Roglič.

Posebne majice z najbolj odmevno Rogličevo izjavo na letošnji Vuelti. FOTO: Miha Hočevar
Posebne majice z najbolj odmevno Rogličevo izjavo na letošnji Vuelti. FOTO: Miha Hočevar

V ekipi so konec Vuelte sicer proslavili na nenavaden način, z majicami, na katerih je bila zapisana njegova najbolj znana izjava s te dirke o lepem vremenu, kolesarjenju na prostem, strmih klancih in hitrih fantih. »I'm happy, vesel sem,« se je na potezo svojega moštva odzval Roglič.

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