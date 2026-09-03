Veliko presenečenje, se Primož Roglič vrača v nekdanjo ekipo?

Prihodnost Primoža Rogliča pred sezono 2027 ostaja negotova. Slovenskega kolesarskega asa so v zadnjih tednih povezovali z več moštvi, zdaj pa se je pojavila še precej presenetljivejša možnost – vrnitev k Vismi Lease a Bike, pri kateri je preživel najuspešnejša leta svoje kariere. Primož Roglič še ni razkril, za katero moštvo bo dirkal v prihodnji sezoni, zato je njegova prihodnost ena od zanimivejših zgodb letošnje kolesarske tržnice. Med možnimi snubci 36-letnega Kisovčana se je po poročanju nekaterih španskih medijev, vsi povzemajo uglednega novinarja Javierja Aresa, znašla tudi njegova nekdanja ekipa Visma Lease a Bike. Rogliča so v zadnjih tednih povezovali z več ekipami. Med njimi so Lotto, Pinarello-Q36.5, NSN in Tudor, nobena od možnosti pa za zdaj ni bila potrjena. Vrnitev k ...