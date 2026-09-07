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Kolesarstvo

Primoža Rogliča so kaznovali, odgovoril bo na kronometru

Kolesarji so se pritoževali nad zelo visokimi temperaturami. V tretjem tednu najbolj nestrpno pričakujemo kronometer v četrtek.
Primož Roglič se je predolgo držal za klubski avtomobil. FOTO:  La Vuelta/Delo
Galerija
Primož Roglič se je predolgo držal za klubski avtomobil. FOTO:  La Vuelta/Delo
Matic Rupnik
7. 9. 2026 | 07:29
7. 9. 2026 | 09:05
4:13
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Na kolesarski dirki po Španiji je pred kolesarji, v karavani jih je ostalo še 150, zadnji dan premora. Zadnji teden bo, kot seveda pritiče tritedenski dirki, izredno zahteven, tudi zaradi visokih temperatur, ki v Španiji pravzaprav niso popustile vse od začetka poletja. Primož Roglič je medtem drugi teden končal na tretjem mestu, v 15. etapi pa je zaradi »lepljivega bidona« moral plačati kazen. Včerajšnja etapa s ciljem v Córdobi je bila zaradi visokih temperatur celo skrajšana na 110 kilometrov. To je pomenilo, da smo videli eksplozivno dirkanje, glavni junak petnajstega dne pa je bil Belgijec Wout van Aert, ki v formo prihaja tik pred svetovnim prvenstvom. Član Visme Lease a Bike je v drugem tednu osvojil dve etapni zmagi, včeraj pa je v cilju navdušil tudi njegov ekipni kolega, ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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