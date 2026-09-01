Za Rogliča zahtevajo štiri milijone, šest ekip se zanima za nakup

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič še ni rekel zadnje. To iz dneva v dan dokazuje na letošnji dirki po Španiji, kjer se imenitno bori proti mlajšim kolesarjem. Po prvem tednu, ki je bil tokrat dolg kar devet etap, je v skupni razvrstitvi rdeče pentlje na drugem mestu, za vodilnim Enricom Masom pa zaostaja za 1:18. Žal pa na Vuelti nima prav dobre ekipe – v zahtevnih zaključkih je venomer sam, kar je zelo zahtevno, glede na to, da imata njegova glavna konkurenta Felix Gall (Decathlon CMA CGM) ter Enric Mas (Movistar) odlične pomočnike. Očitno se je ekipa Red Bull Bora Hansgrohe že odrekla Rogliču, ki se po letošnji sezoni odpravlja k novemu delodajalcu. To je pogosto težava zvezdnikov, ki zapuščajo ekipo – odgovorni v moštvu jim preprosto ne namenijo dobrih pogojev, saj vedo, da ...