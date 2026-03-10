Primož Roglič z izkušnjami nadoknadil pomanjkanje dinamita

»Če treniraš in si sam, gotovo ne dosegaš svoje najboljše ravni. Če se primerjaš z drugimi, lahko vidiš, kje si in kaj je še treba narediti,« je pred dirko Tirreno–Adriatico, na kateri je začel sezono 2026, Primož Roglič povedal za spletno stran svoje ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.

Uvodna dneva dirkanja sta pokazala, da mu v primerjavi z najboljšimi manjka nekaj dinamita v nogah, a tudi to, da zna marsikaj nadoknaditi z bogatimi izkušnjami. Zato je na 5. mestu skupnega seštevka in še vedno v igri za modro majico.