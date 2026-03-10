  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Primož Roglič z izkušnjami nadoknadil pomanjkanje dinamita

Zasavski orel v 2. etapi dirke Tirreno–Adriatico, ki jo je dobil Mathieu ven der Poel, ni bil kos najboljšim, a ostaja v igri za zmago.
Primož Roglič na dirki Tirreno–Adriatico ostaja v igri za najvišja mesta. Foto Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Primož Roglič na dirki Tirreno–Adriatico ostaja v igri za najvišja mesta. Foto Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Miha Hočevar
10. 3. 2026 | 17:34
4:31
»Če treniraš in si sam, gotovo ne dosegaš svoje najboljše ravni. Če se primerjaš z drugimi, lahko vidiš, kje si in kaj je še treba narediti,« je pred dirko Tirreno–Adriatico, na kateri je začel sezono 2026, Primož Roglič povedal za spletno stran svoje ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.

Uvodna dneva dirkanja sta pokazala, da mu v primerjavi z najboljšimi manjka nekaj dinamita v nogah, a tudi to, da zna marsikaj nadoknaditi z bogatimi izkušnjami. Zato je na 5. mestu skupnega seštevka in še vedno v igri za modro majico.

Primož RogličkolesarstvoRed Bull Bora HansgroheIsaac del ToroMathieu Van der PoelGiulio PellizzariTirreno-Adriatico 2026

