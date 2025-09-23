Primož Roglič: Za kronometer nisem opravil domače naloge

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo se bo slovenska reprezentanca na štart cestne dirke profesionalcev na svetovnem prvenstvu v Ruandi postavila z deveterico kolesarjev, na čelu katerih bo prvi favorit in branilec naslova svetovnega prvaka iz Züricha 2024 Tadej Pogačar. A Pogi še zdaleč ne bo naše edino zveneče ime, zeleni dres bo oblekel tudi Primož Roglič, ki smo ga za pogovor ujeli med višinskimi pripravami na Sierri Nevadi, kjer gradi temelje za uspešen zaključek še ene turbulentne sezone v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe.