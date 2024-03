Primož Roglič začenja življenje brez rumeno-črnih barv

V nadaljevanju preberite:

Naveza Primož Roglič in Jumbo Visma je sopomenka za uspeh, izjemen preboj na svetovni vrh. Zasavski kolesarski as je v dresu nizozemske ekipe dirkal osem sezon, slavil 74 od 80 zmag v karieri in premikal mejnike za slovensko kolesarstvo ter svoje delodajalce. Blesteče preteklosti mu ne more odvzeti nihče. A za Rogliča bo od danes vse drugače, na dirki Pariz–Nica se bo prvič potegoval za zmago v barvah Bore Hansgrohe, njegovi dolgoletni moštveni kolegi v črno-rumenih opravah bodo prvič njegovi tekmeci.