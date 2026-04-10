Primož Roglič zdrsnil na tretje mesto, Lipowitz izzval francoskega veleupa

Mladi, komaj 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), je na kolesarski dirki po Baskiji prišel še do svoje tretje etapne zmage. Danes je odlično odgovarjal številnim napadom Nemca Floriana Lipowitza (Red Bull Bora Hansgrohe), s katerim sta se konkurence znebila trideset kilometrov pred ciljem. Primož Roglič jima je dolgo poskušal slediti, na koncu pa je na 12. mestu zaostal 1:11 in padel na skupno tretje mesto.

Izjemno napeto je bilo že od samega začetka, saj se je odpeljala ubežna skupina s kar tridesetimi kolesarji. Okrog 70 kilometrov pred ciljem je napadel Florian Lipowitz, ekipni kolega Primoža Rogliča pri Red Bull Bori Hansgrohe, ki mu je sledil le Paul Seixas skupaj s pomočnikom Nicolasom Prodhommejem.

Do vrha izjemno zahtevnega vzpona sta ujela tudi Primož Roglič in Ion Izagirre (Cofidis), medtem ko sta se v velikih težavah znašla pred etapo skupno peti Matthias Skjelmose (Lidl-Trek) in Ben Tulett (Visma-Lease a Bike).

Trideset kilometrov pred ciljem je na vzponu Izua vnovič napadel Seixas, ki so mu sledili le še Roglič, Lipowitz in Izagirre. Z napadom je odgovoril Lipowitz, ki je nekoliko nelogično za seboj pustil izkušenejšega ekipnega kolega in se s Paulom Seixasom odpeljal proti etapni zmagi. Roglič se ni predal, ob napadu ekipnega kolega je izgubil le nekaj sekund in je še vedno lovil vztrajni duet na čelu. Slovenca je ujel še Španec Javier Romo (Movistar) in na spustu sta se skupaj podala v lov.

Romo se je na naslednjem vzponu znebil Rogliča in ujel vodilni dvojec, a je kmalu zatem nespretno padel in Slovenec ga je ujel nazaj. V nadaljevanju ju je ujela še zasledovalna skupina, zaradi pomanjkanja složnosti pa sta vodilna pridobila še nekaj sekund.

V šprintu za zmago je bil v Eibarju boljši Seixas, ki je na ta način še povišal prednost v skupnem seštevku. Florian Lipowitz na drugem mestu zdaj zaostaja 2:30, Roglič, ki je v cilj na dvanajstem mestu prišel z zaostankom minute in enajstih sekund, pa je na tretjem mestu z zaostankom 3:40. Le deset sekund za njim je še izkušeni Bask Ion Izagirre. Ciljno črto so varno prečkali tudi Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), Domen Novak (UAE Emirates-XRG) in Roman Jermakov (Bahrain Victorious). Jutri je na sporedu še ena zahtevna etapa, ki bo dala novega zmagovalca 65. dirke po Baskiji.