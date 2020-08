FOTO:Primož Roglič: Zmagal bo najmočnejši

Nica

AFP Predstavitev ekip (desno Primož Roglič) je potekala v maskah, na prizorišču pa si jo je lahko ogledalo le 1000 gledalcev. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Osredotoča se le nase

REUTERS Primož Roglič kljub padcu pred dvema tednoma velja za prvega favorita Toura. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

5 Slovencev bo jutri na štartu Toura z naslednjimi štartnimi številkami: 11 – Primož Roglič, 66 – Matej Mohorič (Bahrain McLaren), 131 – Tadej Pogačar, 138 – Jan Polanc (oba UAE) in 167 – Luka Mezgec (Mitchelton Scott).

AFP Tadej Pogačar (desno) bo na svojem prvem Touru prvi adut ekipe UAE, pri kateri bo med njegovimi pomočniki tudi Jan Polanc (levo). FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Brez polovične zmage

AFP Matej Mohorič (tretji z leve) bo pri ekipi Bahrain McLaren drugič nastopil na Touru. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

REUTERS Luka Mezgec (drugi z leve) bo na svojem prvem Touru branil barve ekipe Mitchelton Scott. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

sta z ramo ob rami odgovarjala na novinarska vprašanja, vendar na daljavo, prek video povezave. To je bil tako znak nove realnosti, s katero se spopadajo udeleženci 107. Toura, ki se bo začel jutri, kot enakopravnega statusa, ki ga imata prvi slovenski in nizozemski zvezdnik v ekipi Jumbo Visma. Sinoči pa so nato na predstavitvi ekip, ki je prvič, in upati, da tudi zadnjič, potekala v maskah, razkrili tudi štartne številke, slovenske so: 11 – Primož Roglič, 66 –(Bahrain McLaren), 131 –, 138 –(oba UAE) in 167 –(Mitchelton Scott).»Tukaj sem, prihajam na štart, to je dobra novica. Bomo videli, kako bo šlo,« je še pred novinarsko konferenco Roglič razblinil zadnje dvome, ali bo po padcu v 4. etapi kriterija Dauphiné nastopil na Touru, nad katerim visi druga vrsta negotovosti. Številni se sprašujejo, ali bo karavana 22 ekip in 176 kolesarjev opravila celotno »francosko pentljo«, od sobotne Nice do Pariza 20. septembra.Negotovost kajpak vlada zaradi koronavirusa, epidemiološka slika je ena najslabših v Franciji ravno na območju, kjer se bo dirka začela. Departma Alpes-Maritimes z 97 okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjem tednu sodi globoko na rdeči seznam. In če bi se izkazalo, da se karavana Toura in njeni spremljevalci ne držijo dovolj strogo ukrepov proti širjenju virusa ter bi pri tem prispevala pri slabšanju zdravstvenega položaja, bi lahko bilo dirke predčasno konec, če bi to zaukazale francoske oblasti.Vendar se Roglič ta čas ne ubada s koronavirusom in možnostjo, da bi njegovo ali katerokoli ekipo izločili z dirke, če bi se v njej pojavila dva primera okužbe v enem tednu (včeraj sta bila pozitivna dva člana spremljevalnega osebja ekipe Lotto Soudal, vendar belgijske zasedbe niso odstranili z dirke, v karanteno so poslali le okužena mehanika in še dva člana osebja, ki sta si z njim delila hotelsko sobo). Ubada se s povsem kolesarskimi vprašanji in predvsem svojo pripravljenostjo, ki je bila pred dvema tednoma še brez dvoma blesteča. Prepričljivo je zmagal na dirki Tour de l’Ain, svoji prvi po osemmesečnem tekmovalnem premoru. Sledila je še prevlada na kriteriju Dauphiné, generalki za Tour, ki pa jo je presekal grb padec. Sledila sta preventivni odstop pred zadnjo etapo, nato pa okrevanje, med katerim je izgubil nekaj dragocenih dni treninga.»Moji načrti pred dirko so se zaradi tega gotovo spremenili, tako zapletenih zadnjih dni pred štartom nismo imeli v mislih. Po padcu nekaj časa nisem mogel trenirati, kot sem si želel, v zadnjih dneh pa mi je vendarle uspelo opraviti svoje delo, kot sem si to zamislil. Zato se veselim začetka dirke,« je povedal 30-letni Kisovčan, ki je ubral podoben medijski pristop kot pred lanskima Girom in Vuelto, brez omenjanja morebitnih najmočnejših tekmecev.»Osredotočiti se moramo nase, to je edino, na kar imamo vpliv. Po najboljših močeh se moramo potruditi kot posamezniki in kot ekipa. O drugih sploh ne razmišljam. Vsi se na štart v soboto podajamo iz enakega izhodišča, zato imajo na začetku vsi možnosti za zmago, zmagal pa bo najmočnejši. Tom je zelo napredoval in bo na Touru v vrhunski formi. Lepo je imeti tako močnega ekipnega sotekmovalca, oba bova za zmago storila vse, kar je v najinih močeh,« je še povedal Roglič in dodal, da se je predlani na Touru še učil od Dumoulina, ki je bil tedaj še njegov tekmec iz ekipe Sunweb.Slovenec je dirko končal na 4. mestu in moral priznati premoč drugouvrščenemu Nizozemcu, s katerim bosta zdaj delala za isti cilj, vendar zmaga lahko le eden.Po Rogličevi prevladi na prvih dirkah se je sicer zdelo, da je vprašanje ekipne hierarhije v ta čas bržkone najmočnejši zasedbi na svetu (čeprav bo pogrešala, ki si je pri padcu na kriteriju Dauphine izpahnil ramo) razrešeno. Težave, ki jih je imel med okrevanjem, ter Dumoulinov napredek med zadnjimi višinskimi pripravami pa so izhodišče postavile na strategijo dveh na papirju enakovrednih kapetanov.»Gotovo ni vse enako, kot je bilo. Štartamo brez Stevena, ki bi bil eden od naših najboljših kolesarjev na dirki. Pogrešali ga bomo, zato bomo morali spremeniti taktiko. Primož in jaz se bova potegovala za vrh v skupnem seštevku. Oba se bova do zadnjega tedna poskušala držati mestom blizu odra za zmagovalce, nato pa bova videla, kaj se bo zgodilo,« je dejal Dumoulin, ki je poudaril, da ne njega ne Rogliča ne zanima zmaga na polovičnem Touru.Nekatere ekipe se bodo morda v prvi polovici dirke bolj zavzeto borile za rumeno majico z računico, da bi dirko predčasno prekinili in da bi razglasili zmagovalca daleč pred Parizom: »Najboljši po tednu in pol ni pravi zmagovalec Toura, to bi bila le desetdnevna dirka. Pripravljeni smo za tritedensko preizkušnjo, želimo si prave zmage na Touru.«Pri Jumbu Vismi bodo vsekakor morali spretno krmariti med različnimi željami in interesi. Slovenski navijači si želijo, da bi ekipa v prvi vrsti podpirala Rogliča, nizozemski, da bi bil prvi adut Dumoulin.Lonček so pristavili še belgijski mediji, v katerih ne sprejemajo najbolje odločitve, da bopo zmagah na klasičnih dirkah Strade Bianche, Milano–Sanremo, 1. etapi kriterija Dauphiné in belgijskem prvenstvu v vožnji na kronometer na Touru le Rogličev in Dumoulinov pomočnik, namesto, da bi z izjemno formo naskakoval etapne zmage in zeleno majico, ki jo je v zadnjih osmih letih sedemkrat osvojil. »Iz rok ne bomo izpustili nobene priložnosti, če se nam ponudi, vendar vemo, da je naš glavni cilj rumena majica. Med višinskimi pripravami v Tignesu smo opravili veliko treningov, na katerih smo videli, kako doseči ta cilj, in Wout je podprl naše načrte,« direktor Jumba Vismezagotavlja, da bo rumeno-črna zasedba enotna ter da bo cesta dala sodbo, kdo je najmočnejši v njej. V zadnjem letu je bil to praviloma Roglič.