Primoža Rogliča zbil avtomobil

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je razkril, da ga je pred nekaj dnevi med treningom zbil avtomobil. Zaradi poškodb bo moral izpustiti enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.

»Pred nekaj dnevi me je zbil avtomobil,« je Roglič zapisal na družbenih omrežjih ob fotografiji obsežne modrice na nogi. Dodal je, da to ni idealen razplet priprav, a da je to del športa in življenja.

Član ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe je poudaril, da je zdaj njegov glavni cilj popolno okrevanje pred zadnjo tritedensko dirko sezone.

»Vsi sistemi so usmerjeni proti Vuelti. Delamo in upamo, da se bodo stvari obrnile na bolje,« je sporočil 36-letni Slovenec, sicer štirikratni zmagovalec dirke po Španiji.

Izpustitev obeh pripravljalnih dirk pomeni spremembo načrta pred nastopom na španski Vuelti, kjer bo Roglič znova lovil skupno zmago.