Primožu Rogliču je Vuelta pisana na kožo

V nadaljevanju preberite:

Pri Janu Tratniku bi lahko zapisali, da dirka na idrijsko trdoživost. V kolesarski karieri je prestal že marsikaj in se vedno vračal močnejši kot prej. Kot kaže, je tako tudi letos, ko mu je pot in sezonske načrte prekrižala nepazljiva voznica v Pescari, ki ga je zbila na zadnjem treningu pred majskim Girom. Namesto na štart je šel na operacijo zlomljene piščali in je na daljavo spremljal pot svojega moštvenega kolega Primoža Rogliča do zgodovinske zmage. Zdaj je slovenski dvojec iz Jumba Visme spet skupaj, v soboto začenja lov na rdečo majico na Vuelti.