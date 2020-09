FOTO:Primožu Rogliču lahko do živega pride le Tadej Pogačar

Grand Colombier

Spet testiranja na koronavirus

- Nova etapa, nov zgodovinski dan za slovensko kolesarstvo. Tako kot že v 4. in 9. etapi sta bila tudi v 15. prvi in drugi Slovenca.je pred rojakom prevzel vodstvo po številu dnevnih uspehov z 2:1,pa je vse bolj trdno v rumeni majici najboljšega v skupnem seštevku.Ko gre v klanec na vso moč, nihče ni kos slovenskima šampionoma. To je ob koncu drugega tedna 107. dirke po Franciji že jasno kot beli dan. Odločitev o zmagovalcu je tokrat padla v zadnjih metrih vzpona na Grand Colombier, kjer je bil Roglič najboljši že pred dobrim mesecem dni v sklepni etapi dirke Tour de l'Ain. Tedaj pa v karavani ni bilo Pogačarja, ki je bil tokrat močnejši v šprintu in tako na najboljši možni način izkoristil trdo delo Rogličeve ekipe Jumbo Visma.Ta je narekovanje tempa na čelu glavnine prevzela že na prvem klancu do sedla Fromentel (11,1 km, povprečni naklon 8,1 odstotka), že tu se je napovedal odličen dan za Slovenca v rumeni majici in njegovega rojaka v beli, saj je že tu njun najnevarnejši tekmecostal malodane brez pomočnikov iz ekipe Inoes.Nekateri so se še vrnili v ospredje, vendar spet odpadli na naslednjem vzponu na prelaz Biche (6,9 km, 8,9 %). Prava kolumbijska kalvarija pa se je začela že hitro po začetku ciljnega vzpona na Grand Colombier (17,4 km, 7,1 %). Že 13 km pred ciljem tempa, ki ga je narekoval, eden od še vedno kar štirih Rogličevih pomočnikov v ospredju, ni zdržal v skupnem seštevku petouvrščeni, le nekaj sekund za njim pa je omagal še lanski zmagovalec Toura Bernal!Jumbo Visma pa je v ospredju mlela naprej,se je vmes odločil za »samomorilski« napad, ki ga je izničilter nato peklenski tempo narekoval do 600 m pred ciljem. Tedaj je prvič skočil Roglič, vendar se ni otresel vseh tekmecev. Slovensko prevlado je nato v šprintu poskusil preprečiti, a zaman, Pogačar po desni in Roglič po levi sta švignila mimo.»Etapa je bila izjemno težka, Jumbo Visma je narekovala izjemno oster tempo, vročina je še otežila vse skupaj. Čakal sem na šprint, saj je bil tempo previsok, da bi poskusil z nesmiselnim napadom. Izjemno sem srečen, da sem spet zmagal,« je v cilju povedal Pogačar, na vprašanje, ali bo po dnevu premora dal vse od sebe, da se z 2. prebije na 1. mesto v skupnem seštevku, pa pribil: »Takšen je načrt. Roglič se ta čas sicer zdi neustavljiv, tokrat se je zlomil Bernal, en dan se lahko zlomim jaz, lahko se pa Roglič, dirka je dolga tri tedne, še vedno so možnosti.«Teh ni več za Bernala, v cilj je prikolesaril 7:20 za zmagovitima Slovencema. Pogačar je zaradi etapne zmage (10 bonifikacijskih sekund) proti drugouvrščenemu Rogliču (6) pridobil štiri sekunde. Vrstni red na vrhu je zdaj 1. Roglič, 2. Pogačar 40 sekund za njim, na 3. mestu pa je zdaj Bernalov kolumbijski rojak1:34 za rumeno majico.»Želel sem si tudi etapno zmago, ekipa je odlično opravila delo, na koncu sem bil malo prekratek, sem pa še vedno v rumeni majici. Vsem v moji ekipi klobuk dol. Bolje bi bilo, če bi pridobil štiri sekunde proti Tadeju, kot da sem jih izgubil. Tadej je bil pač boljši, zadovoljen sem z razpletom,« pa je pred drugim dnevom počitka povedal Roglič.Čeprav je jutri na sporedu drugi prosti dan na dirki, lahko usodno vpliva na nadaljevanje dirke. Spet so na vrsti testiranja na koronavirus. Opraviti jih bodo morali vsi v karavani, pozitivni bodo morali zapustiti dirko. Če bi bila v eni ekipi pozitivna dva ali več, bi morala karavano zapustiti celotna zasedba. Ob testiranju pred tednom dni so bili pozitivni direktor dirkein po en član spremljevalnega osebja ekip Ineos. Mitchelton Scott, Cofidis in Ag2r. V teh ekipah so si lahko nekoliko oddahnili, števec za covid-19 so pred novim testiranjem »prevrteli« na ničlo.