Primožu Rogliču se še ne mudi na vrh

Jan Tratnik (v ospredju levo) je sreči in moč preizkusil v pobegu 18 kolesarjev. FOTO: Luis Angel Gomez/Photo Gomez Sport



Skočil samo Lopez

Romain Bardet je dobil etapo in oblekel pikčasto majico kralja gora. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Francoz(DMS) je bil junak gorske 14. etape Vuelte, v kateri je srečo in moč v pobegu preizkusil tudi(Bahrain Victorious). Idrijčan v ciljnem vzponu ni bil konkurenčen in se je moral zadovoljiti z 10. mestom. Predvsem je bilo pričakovati več akcije med kandidati za vrh v skupnem seštevku, ki pa so v nasprotnem vetru raje hranili moči za naslednje bitke.ostaja na 3. mestu.Pri Jumbu Vismi preudarno izbirajo dneve, ko gredo v boj za vrh v etapi in brezkompromisno nadzirajo dogajanje v karavani. Danes ni bil eden od teh dni, Rogličeva zasedba je rade volje predse spustila 18 ubežnikov z velikimi zaostanki v skupnem seštevku.Med njimi je bil tudi Tratnik, ki je ob koncu drugega tedna Vuelte dočakal etapo, v kateri je lahko dirkal zase. Z drugimi ubežniki si je pred ciljnim vzponom na Pico Villuercas (14,5 km, 6,2 odstotka) prikolesaril več kot 12 minut prednosti pred glavnino.Idrijčan se ni odzival na vsak skok med ubežniki, med katerimi je bil najbolj napadalen(AG2R-Citroën). Do vznožja vzpona je prikolesaril sam z dobro minuto naskoka, vendar ga je čakala še dolga pot navkreber. Kazalo je, da bo na njej hitro plačal davek za številne skoke pred tem, saj se je njegova prednost začela hitro topiti.Vendar so bili načeti tudi zasledovalci, med katerimi ni bilo več Tratnika. Zmanjkalo mu je moči, da bi ponovil ali nadgradil 2. mesto s ciljnega vzpona na Zoncolan na letošnjem Giru, proti cilju je nadaljeval v svojem tempu in končal na 10. mestu, 2:15 za zmagovalcem.To naposled ni bil Prodhomme, ki ga je 6 km pred ciljem ujel in prehitel prvi favorit med ubežniki Bardet. Francoz, ki je na štartu veljal za enega od nevarnih Rogličevih tekmecev, vendar ga je iz igre za vrh v skupnem seštevku izločil hud padec v 5. etapi, se je odpeljal etapnemu uspehu in pikčasti majici kralja gora naproti.Odprto je ostalo še vprašanje, ali bo to dan popolnega premirja med kandidati za vrh v skupnem vrstnem redu. Nekaj razburjenja so tudi zaradi močnega nasprotnega vetra, ki je odvračal od napadov, prinesli le sklepni kilometri, v katerih je skočil(Movistar).Roglič se ni odzval, njegova zadnja pomočnikasta le nadaljevala v ostrem tempu, ob katerem sta Kolumbijca držala na varni razdalji. Za piko na i je slovenski šampion svojo moč pokazala v zadnjih metrih, ko je z enim pospeškom skorajda ujel Lopeza, ki je pridobil le štiri sekunde.Kisovčanu, ki je etapo končal na 17. mestu, 10:29 za zmagovalcem, so sledili le(Movistar),(Ineos) in(Bahrain Victorious), medtem ko je(Ineos) izgubil 12 sekund, nosilec rdeče majice(Intermarche) pa 20.Roglič za vodilnim Norvežanom zaostaja še 1:36 in se mu ne mudi na vrh. Še sedem etap je do konca, pred peklensko zahtevnim zadnjim tednom pa bo treba jutri opraviti še z eno izjemno naporno in vročo gorsko preizkušnjo. V 197,5 km dolgi 15. etapi (Navalmoral de La Mata–El Barraco) karavano čakajo štirje vzponi, z zadnjega na Puerto San Juan de Nava (8,6 km, 3,8 odstotka) pa bo v cilj vodil le še 5,4 km dolg spust. V ponedeljek bo na sporedu drugi dan premora na dirki, tako da je med tistimi, ki poskušajo iztiriti Rogličevo pot do tretje zaporedne zmage, pričakovati več bojevitosti.