Pripravljal se je kot Roglič, Pogačarju bo najbolj nevaren

Izvrstni nizozemski zvezdnik in na klasikah eden glavnih Pogačarjevih tekmecev Mathieu van der Poel je dober mesec pred cestnim svetovnim prvenstvom pokazal, da je po Touru ohranil odlično formo. Nizozemec se je vrnil na gorsko kolo in na tekmi svetovnega pokala v Les Getsu osvojil drugo mesto, zdaj pa ga najprej čaka napad na mavrično majico v olimpijskem krosu. Jeseni bo eden glavnih kandidatov tudi v boju za naslov cestnega svetovnega prvaka.

Van der Poel v tej sezoni na gorskem kolesu še ni tekmoval, zato je bil njegov povratek toliko bolj prepričljiv. V kratkem krosu je zasedel deseto mesto, na olimpijski razdalji pa se je ves čas vozil v ospredju. V zadnjem krogu je lahko sledil napadu Adriena Boichisa, Francoz pa si je odločilno prednost priboril na spustu in ciljno črto prečkal sedem sekund pred Nizozemcem.

»Manjkalo mi je nekaj eksplozivnosti za zmago, vendar sem zadovoljen s predstavo,« je ocenil Van der Poel. Po zmagi na Elizejskih poljanah ob koncu Toura si je vzel nekaj dni počitka, nato pa opravil višinske priprave v Livignu, podobno se je na Vuelto pripravljal tudi Primož Roglič. Kot pravi, je iz Toura prišel v dobri formi in se po njem tudi dobro regeneriral.

Že ta konec tedna ga v Val di Soleju čaka svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu, kjer želi svoji izjemni zbirki mavričnih majic dodati še eno. Van der Poel je osemkratni svetovni prvak v ciklokrosu, naslov svetovnega prvaka pa je osvojil tudi na cesti in makadamu. Prav naslov v olimpijskem krosu ostaja ena največjih neizpolnjenih želja njegove kariere.

Za izjemno vožnjo in pomoč na Elizejskih poljanah je Van der Poel Pogačarju še 'dolžan' uslugo, a na SP je gotovo ne bo dobil. Foto Dario Belingheri/Reuters

Kljub drugemu mestu v Les Getsu pred SP ostaja previden. »Lani sem tukaj prav tako nastopil dobro, teden pozneje pa v Crans Montani nisem bil tako dober. Startni položaj je zelo pomemben, na svetovnem prvenstvu bom spet v peti vrsti, zato bom potreboval tudi nekaj sreče,« je dejal. Lani je SP v olimpijskem krosu končal šele na 29. mestu.

Van der Poel je po zahtevnem Touru očitno ohranil visoko raven pripravljenosti in že usmeril trening proti jesenskemu delu sezone. Večkrat je že dokazal, da mu dirke v drugih disciplinah pomagajo k formi na cesti, če bo uspel do SP septembra v Kanadi ohraniti dovolj svežine, bo morda najresnejši tekmec Pogačarja v boju za mavrično majico.

Trasa v Montrealu mu ustreza veliko bolj kot lanska v Kigaliju, v 273 km bodo kolesarji premagali »zmernih« 3800 višinskih metrov, tudi niz krajših in strmih vzponov je bolj po godu Van der Poela. Če bo zadržal formo, se obeta še ena zanimiva bitka za zlato.