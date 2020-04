Prudhomme: Toura brez gledalcev ne bo

Pariz – Direktor največje kolesarske prireditve na svetu, dirke po Franciji, Christian Prudhomme je zatrdil, da se letošnja izvedba zagotovo ne bo odvila brez gledalcev, čeprav je francoska ministrica športa Roxana Maracineanu napovedala to možnost.



»Bistvo Toura je v zanosu, čustvih, predvsem pa v nasmehih ljudi. Te moramo videti ob cesti. V tem času času na naših obrazih ni veliko nasmehov, zdaj so najpomembnejše zdravstvene razmere v Franciji. Želel bi si, da bi lahko letos pripravili Tour. Če ga ne bomo, bo to pomenilo, da je položaj katastrofalen,« je za magazin Sports Auvergne izjavil Prudhomme.



Tour bi se moral začeti 27. junija v Nici, končati pa 19. avgusta v Parizu. Odločitev o usodi dirke bo znana do 15. maja.