Prva etapa, prva priložnost za Luko Mezgeca

Prva etapa. Zmagovalec bo najbrž šprinter, ki mu klanci niso tujka. FOTO: Graphic News/Delo

V živo začnemo ob 14:00

- Nica gosti prvo etapo letošnje francoske pentlje. Že prva etapa ima dva gorska cilja tretje kategorije, dolga je 156 kilometrov, zanimiva pa bo tudi zato, ker za razliko od večine šprinterskih etap (razen zadnje po Elizejskih poljanah v Parizu) ponuja več kot eno priložnost, da si gledalci ogledajo kolesarje, saj bodo le-ti najprej v zaledju naredili tri pentlje, in potem še eno v južnem delu mesta. Zaradi koronavirusa bodo gledalci močno prikrajšani in šele danes bomo lahko videli, na kakšen način in kje bodo lahko spremljali kolesarje.Šprint bo na sedemkilometrski Angleški promenadi, ki jo štejemo med najbolj znane v Evropi. To nikakor ni ravna etapa, vendar vseeno pričakujemo šprinterja kot prvega nosilca rumene majice. Favorit številka ena je prav gotovo Avstralec(Lotto Soudal), ki je na lanski dirki slavil kar v treh etapah.Etapa ni ravna kot palačinka, če uporabimo kolesarski žargon, vendar Mezgec je najboljši klancar med šprinterji.Slovenija ima zelo močno orožje v nogah(Michelton Scott), ki je, kot kaže v zelo dobri formi, saj je pred nekaj dnevi osvojil odlično drugo mesto na dirki po Bretaniji. je izjavil, da je etapa tehnično zelo zahtevna in bo šprinterjem povzročala veliko preglavic. Podobno izjavo je dal tudiki je dejal, da je ves prvi teden nenormalno težek in bo vsekakor odkril, kdo ne bo zmagal na letošnji francoski pentlji. Na štartu v Nici bomo videli tudi(Bahrain-McLaren), ki pa je velemojster spustov in najbolj tehnično zahtevnih dirk, tako, da se lahko obeta pravi slovenski dvoboj za rumeno majico.Tako kot smo lansko leto v živo spremljali celotno dirko po Španiji, bomo letos dirko po Franciji. Imamo pet kolesarjev, ki bodo igrali najvidnejšo vlogo na Touru v zgodovini slovenskega kolesarstva, zato vas toplo in lepo vabimo k branju.