Prva naloga opravljena, v enem kosu v Francijo

Nič novic je dobra novica. To velja za Tadeja Pogačarja (UAE) in Primoža Rogliča (Jumbo Visma) po 3. etapi Toura na Danskem, v kateri je zmago slavil Nizozemec Dylan Groenewegen (BikeExchange). Oba slovenska aduta za končno zmago sta jo prestala brez pretresov. V Francijo, kjer se bo velika pentlja nadaljevala v torek, potujeta čila in zdrava ter z odličnim izhodiščem za nadaljevanje dirke.