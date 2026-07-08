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Kolesarstvo

Prva ravninska etapa na letošnjem Touru

Tadej Pogačar je včeraj prepustil rumeno majico. Danes bodo najbolj zaposleni specialisti za sprint glavnine.
Tadej Pogačar je bil v rumenem samo eno etapo. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Galerija
Tadej Pogačar je bil v rumenem samo eno etapo. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters
Miroslav Cvjetičanin
8. 7. 2026 | 08:00
8. 7. 2026 | 09:30
8:20
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Peta etapa Dirke po Franciji je na papirju označena kot ravninska. Kolesarje čaka 158,3 kilometra dolga preizkušnja od Lannemezana do Paua, kjer se obeta prvi večji obračun najboljših sprinterjev na letošnjem Touru. Čeprav trasa poteka v bližini mogočnega gorskega sveta, naj bi se etapa končala s sprintom glavnine.

Kolesarji bodo etapo začeli v kraju Lannemezan v departmaju Hautes-Pyrénées. Po uvodnem delu bodo zapustili gorsko območje in se spustili skozi dolino reke Gers. Trasa bo nato vodila mimo vznožja Pirenejev proti mestu Vic-en-Bigorre, do katerega bo ostalo še približno 45 kilometrov do cilja v Pauu. Prvi del etape bo večinoma raven oziroma rahlo valovit, zato naj bi imele sprinterske ekipe dovolj možnosti, da nadzorujejo beg in pripravijo teren za množični zaključek.

Tri krajše vzpetine pred ciljem

Čeprav bo etapa na prvi pogled pisana na kožo sprinterjem, zadnji del ne bo povsem raven. Po prihodu v okolico Vic-en-Bigorra bodo kolesarji v približno 12 kilometrih prečkali tri krajše vzpone:

  • Côte de Casteide-Doat – 1,5 kilometra s povprečnim naklonom 5,1 odstotka,
  • Côte de Flancart – 1 kilometer s povprečnim naklonom 6,4 odstotka,
  • Côte de Baleix – 1,3 kilometra s povprečnim naklonom 7 odstotkov.

V vasi Baleix se bo začel zadnji, večinoma raven odsek. Do cilja v Pauu bo ostalo še 26 kilometrov, kar bo ekipam omogočilo organizacijo lova na ubežnike in pripravo sprinterskega vlaka.

Pau že 64. v zgodovini gosti cilj Toura

Mesto Pau ima posebno mesto v zgodovini Dirke po Franciji. Letošnja etapa bo že 64. zaključek Toura v tem mestu. Pau je tradicionalno pomembna točka dirke, saj leži v bližini Pirenejev in pogosto predstavlja izhodišče ali cilj etap pred zahtevnimi gorskimi obračuni. Zadnjič je Tour v Pauu končal pred dvema izvedbama, ko je do zmage v sprintu prišel belgijski sprinter Jasper Philipsen.

Trasa 5. etape 113. Toura.
Trasa 5. etape 113. Toura.

Četrta etapa Dirke po Franciji je prinesla številne zgodbe

Mads Pedersen je včeraj v Foixu slavil tretjo etapno zmago na Touru v karieri, osvojil zeleno majico, norveški ubežnik Torstein Træen pa je prevzel rumeno. Tadej Pogačar je vodstvo v skupnem seštevku prepustil po le enem dnevu.
Mads Pedersen, član ekipe Lidl-Trek je bil najmočnejši v cilju v mestu Foix in dosegel že tretjo etapno zmago na največji kolesarski dirki na svetu. Pred tem je na Touru slavil še v Saint-Étiennu leta 2022 in Limogesu leta 2023. Z novo zmago je Danski priboril že 30. etapno zmago na Dirki po Franciji, prvo po uspehu Jonas Vingegaard v Le Lioranu leta 2024. Pedersen je z zmago prvič v karieri oblekel tudi zeleno majico vodilnega v točkovanju.

Pedersen v elitni družbi zmagovalcev vseh treh velikih dirk

Pedersen se je z novo zmago vpisal v posebno skupino kolesarjev. Med 116 zmagovalci etap na treh največjih večdnevnih dirkah, Tour de France, Giro d’Italia in Vuelta, je postal eden redkih, ki so osvojili najmanj tri etapne zmage na vseh treh Grand Tourih. Danski kolesar ima poleg treh zmag na Touru še pet etapnih uspehov na Giru in štiri na Vuelti. Pred njim je ta dosežek uspelo doseči le 26 kolesarjem. Med aktivnimi tekmovalci so v tej elitni skupini poleg Pedersena še Michael Matthews, Tadej Pogačar, Primož Roglič in Jonas Vingegaard.

Mads Pedersen ni dovolil presenečenja v sprintu ubežne skupine. FOTO: Jeff Pachoud Afp
Mads Pedersen ni dovolil presenečenja v sprintu ubežne skupine. FOTO: Jeff Pachoud Afp

Foix ostaja raj za ubežnike

Foix je še enkrat dokazal, da je naklonjen pogumnim napadalcem. Vseh zadnjih šest etapnih zmag na tem prizorišču so namreč dosegli kolesarji iz begov. Pred Pedersenom so v Foixu slavili še Kurt-Asle Arvesen (2008), Luis León Sánchez (2012), Warren Barguil (2017), Simon Yates (2019) in Hugo Houle (2022).

Lidl-Trek do zgodovinske dvojne zmage

Za Pedersenom je drugo mesto osvojil Američan Quinn Simmons, s čimer je ekipi Lidl-Trek prinesel prvi dvojni uspeh na Touru pod sedanjim imenom. Za ekipo sicer to ni prvič, da je zasedla prvi dve mesti v etapi. Leta 2011 sta brata Andy Schleck in Frank Schleck osvojila prvo in drugo mesto na legendarni etapi z zaključkom na prelazu Col du Galibier.

Dve dvojni zmagi po 50 letih

V letošnjem Touru smo v samo štirih dneh videli že dve dvojni zmagi ekip. Najprej sta za dvojni uspeh poskrbela UAE Team Emirates-XRG z Isaacom Del Torom in Pogačarjem v Barceloni, nato še Lidl-Trek s Pedersenom in Simmonsom. S tem so ekipe izenačile rekord, star pol stoletja. Leta 1976 sta v drugi etapi v Caenu slavila Italijana Giovanni Battaglin in Pierino Gavazzi, dan pozneje pa sta v Le Touquetu prvi dve mesti osvojila Belgijca Freddy Maertens in Michel Pollentier.

Norvežan prvič v rumeni majici Toura

Največje presenečenje dneva je pripravil Torstein Træen. Norvežan je bil del velikega ubežnega obračuna in je v cilj prišel skoraj 13 minut pred glavnino. Ker je Tadej Pogačar dovolil begu dovolj veliko prednost, je Træen prevzel rumeno majico vodilnega. Postal je šele tretji Norvežan v zgodovini z rumeno majico na Touru. Pred njim sta jo nosila Thor Hushovd, ki jo je imel na ramenih deset dni v sezonah 2004, 2006 in 2011, ter Alexander Kristoff, ki jo je nosil en dan leta 2020. Za Træena to sicer ni prva vodilna majica na Grand Tourih. Lani je štiri dni nosil rdečo majico vodilnega na Dirki po Španiji.

Norvežan Torstein Træen ima za sabo filmsko življenjsko zgodbo. FOTO: Jeff Pachoud Afp
Norvežan Torstein Træen ima za sabo filmsko življenjsko zgodbo. FOTO: Jeff Pachoud Afp

Največja razlika v skupnem seštevku po letu 1990

Velika prednost ubežne skupine je močno premešala razvrstitev v skupnem seštevku. Po četrti etapi ima Træen pred Pogačarjem, ki je četrti, 7 minut in 53 sekund prednosti. Še večja je razlika do desetega mesta, kjer je Paul Seixas, zaostanek znaša 8 minut in 41 sekund. Tako velika razlika med vodilnim in desetouvrščenim kolesarjem po uvodnih etapah Toura ni bila videna vse od leta 1990. Takrat je imel Steve Bauer v rumeni majici pred Allanom Peiperjem na desetem mestu 10 minut in 14 sekund prednosti.

Pogačar že petič prepustil rumeno majico

Tadej Pogačar se je po zmagi v Les Anglesu veselil rumene majice, vendar jo je že naslednji dan prepustil drugemu kolesarju. To je že petič v karieri, da je Slovenec začasno izgubil vodstvo na Touru. Leta 2024 jo je za en dan prepustil Richardu Carapazu, leta 2025 pa si jo je izmenjeval z Mathieu van der Poelom in Benom Healeyjem. V vseh teh primerih jo je pozneje znova osvojil in na koncu zmagal, izjema ostaja leto 2022, ko mu je Jonas Vingegaard dokončno odvzel rumeno majico na vzponu na Col du Granon.

Vacek v beli majici

Med ubežniki je bil uspešen tudi Čeh Mathias Vacek iz ekipe Lidl-Trek, ki je prevzel belo majico najboljšega mladega kolesarja. Postal je šele drugi Čeh v zgodovini Toura, ki je oblekel belo majico. Pred njim je to leta 2009 uspelo Romanu Kreuzigerju. Vacek je sicer že nosil podobne majice na drugih Grand Tourih, leta 2024 na Vuelti in leta 2025 na Giru.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

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